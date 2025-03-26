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Мишустин рассказал об изменениях в выплате детских пособий - РИА Новости, 26.03.2025
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12:18 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/posobiya-2007396142.html
Мишустин рассказал об изменениях в выплате детских пособий
Мишустин рассказал об изменениях в выплате детских пособий - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал об изменениях в выплате детских пособий
Родители теперь получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет даже при досрочном выходе на работу, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:18:00+03:00
2025-03-26T12:18:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Родители теперь получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет даже при досрочном выходе на работу, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Пособие по уходу за ребенком теперь сохраняется даже при досрочном возвращении к трудовой деятельности, ранее, чем малышу исполнится полтора года", - сказал Мишустин во время ежегодного отчета о своей работе за предыдущий год перед депутатами Государственной думы.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об изменениях в выплате детских пособий

Мишустин: пособие по уходу за детьми сохраняется при досрочном выходе на работу

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Родители теперь получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет даже при досрочном выходе на работу, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Пособие по уходу за ребенком теперь сохраняется даже при досрочном возвращении к трудовой деятельности, ранее, чем малышу исполнится полтора года", - сказал Мишустин во время ежегодного отчета о своей работе за предыдущий год перед депутатами Государственной думы.
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Эксперт рассказала, какие выплаты увеличат в 2025 году
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ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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