https://ria.ru/20250326/posobiya-2007396142.html

Мишустин рассказал об изменениях в выплате детских пособий

Мишустин рассказал об изменениях в выплате детских пособий - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал об изменениях в выплате детских пособий

Родители теперь получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет даже при досрочном выходе на работу, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:18:00+03:00

2025-03-26T12:18:00+03:00

2025-03-26T12:18:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Родители теперь получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет даже при досрочном выходе на работу, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Пособие по уходу за ребенком теперь сохраняется даже при досрочном возвращении к трудовой деятельности, ранее, чем малышу исполнится полтора года", - сказал Мишустин во время ежегодного отчета о своей работе за предыдущий год перед депутатами Государственной думы.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин