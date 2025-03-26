Президент Финляндии высказался о введении пошлин в США и ЕС
Стубб призвал избегать введения пошлин между США и ЕС по принципу око за око
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN призвал избежать введения пошлин по принципу "око за око" между США и ЕС, поскольку это навредит как европейской, так и американской экономикам.
"Очень важно, чтобы мы старались избегать этого "око за око" в пошлинах и различных таможенных вопросах, потому что я думаю, что это навредит как европейской, так и американской экономикам. И я думаю, что было бы очень полезно, если бы мы, европейцы и американцы, смогли заключить соглашение о свободной торговле, а не о пошлинах. Но мы должны принимать то, что приходит, и реагировать на это", - сказал Стубб.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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