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Президент Финляндии высказался о введении пошлин в США и ЕС - РИА Новости, 26.03.2025
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11:23 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/poshliny-2007374380.html
Президент Финляндии высказался о введении пошлин в США и ЕС
Президент Финляндии высказался о введении пошлин в США и ЕС - РИА Новости, 26.03.2025
Президент Финляндии высказался о введении пошлин в США и ЕС
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN призвал избежать введения пошлин по принципу "око за око" между США и ЕС, поскольку это навредит... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:23:00+03:00
2025-03-26T11:23:00+03:00
экономика
сша
канада
китай
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
финляндия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN призвал избежать введения пошлин по принципу "око за око" между США и ЕС, поскольку это навредит как европейской, так и американской экономикам. "Очень важно, чтобы мы старались избегать этого "око за око" в пошлинах и различных таможенных вопросах, потому что я думаю, что это навредит как европейской, так и американской экономикам. И я думаю, что было бы очень полезно, если бы мы, европейцы и американцы, смогли заключить соглашение о свободной торговле, а не о пошлинах. Но мы должны принимать то, что приходит, и реагировать на это", - сказал Стубб. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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сша
канада
китай
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экономика, сша, канада, китай, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, финляндия
Экономика, США, Канада, Китай, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Финляндия
Президент Финляндии высказался о введении пошлин в США и ЕС

Стубб призвал избегать введения пошлин между США и ЕС по принципу око за око

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN призвал избежать введения пошлин по принципу "око за око" между США и ЕС, поскольку это навредит как европейской, так и американской экономикам.
"Очень важно, чтобы мы старались избегать этого "око за око" в пошлинах и различных таможенных вопросах, потому что я думаю, что это навредит как европейской, так и американской экономикам. И я думаю, что было бы очень полезно, если бы мы, европейцы и американцы, смогли заключить соглашение о свободной торговле, а не о пошлинах. Но мы должны принимать то, что приходит, и реагировать на это", - сказал Стубб.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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ЭкономикаСШАКанадаКитайЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыФинляндия
 
 
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