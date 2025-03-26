https://ria.ru/20250326/poshliny-2007374380.html

Президент Финляндии высказался о введении пошлин в США и ЕС

Президент Финляндии высказался о введении пошлин в США и ЕС - РИА Новости, 26.03.2025

Президент Финляндии высказался о введении пошлин в США и ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN призвал избежать введения пошлин по принципу "око за око" между США и ЕС, поскольку это навредит... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:23:00+03:00

2025-03-26T11:23:00+03:00

2025-03-26T11:23:00+03:00

экономика

сша

канада

китай

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

финляндия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_0dcedd50b1a6d37bcc0646a6c8040a07.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN призвал избежать введения пошлин по принципу "око за око" между США и ЕС, поскольку это навредит как европейской, так и американской экономикам. "Очень важно, чтобы мы старались избегать этого "око за око" в пошлинах и различных таможенных вопросах, потому что я думаю, что это навредит как европейской, так и американской экономикам. И я думаю, что было бы очень полезно, если бы мы, европейцы и американцы, смогли заключить соглашение о свободной торговле, а не о пошлинах. Но мы должны принимать то, что приходит, и реагировать на это", - сказал Стубб. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

https://ria.ru/20250314/ssha-2004817124.html

сша

канада

китай

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, канада, китай, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, финляндия