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В Польше оценили запас имеющихся боеприпасов - РИА Новости, 26.03.2025
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11:16 26.03.2025 (обновлено: 13:00 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/polsha-2007372053.html
В Польше оценили запас имеющихся боеприпасов
В Польше оценили запас имеющихся боеприпасов - РИА Новости, 26.03.2025
В Польше оценили запас имеющихся боеприпасов
Польше хватит запаса боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:16:00+03:00
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ВАРШАВА, 26 мар — РИА Новости. Польше хватит запаса боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский в эфире телеканала Polsat. &quot;Я думаю, что в зависимости от того, как ведутся бои, оборону можно было бы вести в течение недели или двух при сегодняшнем уровне запасов&quot;, — сказал он.По словам главы бюро, хуже всего обстоят дела с боеприпасами для старых образцов вооружения. "Нельзя сказать, что во всех видах боевых средств у нас одинаковая ситуация. Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, какой технике. Это в основном касается той области устаревшей техники, для которой мы часто уже не производим боевых средств, а потому располагаем тем, что накопили много лет назад", — добавил Луковский. Польские военные не раз жаловались на проблемы с закупками крупнокалиберных боеприпасов. К тому же немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку республике снарядов калибра 155 миллиметров. В Польше есть только одно предприятие, которое производит артиллерийские боеприпасы, — фабрика Dezamet, годовой объем производства которой составляет 30-40 тысяч снарядов. В сентябре прошлого года президент Анджей Дуда пообещал построить еще один завод.
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в мире, польша
В мире, Польша
В Польше оценили запас имеющихся боеприпасов

Луковский: Польша имеет запас боеприпасов на одну-две недели войны

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 мар — РИА Новости. Польше хватит запаса боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский в эфире телеканала Polsat.
«

"Я думаю, что в зависимости от того, как ведутся бои, оборону можно было бы вести в течение недели или двух при сегодняшнем уровне запасов", — сказал он.

По словам главы бюро, хуже всего обстоят дела с боеприпасами для старых образцов вооружения.
"Нельзя сказать, что во всех видах боевых средств у нас одинаковая ситуация. Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, какой технике. Это в основном касается той области устаревшей техники, для которой мы часто уже не производим боевых средств, а потому располагаем тем, что накопили много лет назад", — добавил Луковский.
Польские военные не раз жаловались на проблемы с закупками крупнокалиберных боеприпасов. К тому же немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку республике снарядов калибра 155 миллиметров.
В Польше есть только одно предприятие, которое производит артиллерийские боеприпасы, — фабрика Dezamet, годовой объем производства которой составляет 30-40 тысяч снарядов. В сентябре прошлого года президент Анджей Дуда пообещал построить еще один завод.
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