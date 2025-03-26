https://ria.ru/20250326/polsha-2007372053.html

В Польше оценили запас имеющихся боеприпасов

В Польше оценили запас имеющихся боеприпасов - РИА Новости, 26.03.2025

В Польше оценили запас имеющихся боеприпасов

Польше хватит запаса боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:16:00+03:00

2025-03-26T11:16:00+03:00

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в мире

польша

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ВАРШАВА, 26 мар — РИА Новости. Польше хватит запаса боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский в эфире телеканала Polsat. "Я думаю, что в зависимости от того, как ведутся бои, оборону можно было бы вести в течение недели или двух при сегодняшнем уровне запасов", — сказал он.По словам главы бюро, хуже всего обстоят дела с боеприпасами для старых образцов вооружения. "Нельзя сказать, что во всех видах боевых средств у нас одинаковая ситуация. Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, какой технике. Это в основном касается той области устаревшей техники, для которой мы часто уже не производим боевых средств, а потому располагаем тем, что накопили много лет назад", — добавил Луковский. Польские военные не раз жаловались на проблемы с закупками крупнокалиберных боеприпасов. К тому же немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку республике снарядов калибра 155 миллиметров. В Польше есть только одно предприятие, которое производит артиллерийские боеприпасы, — фабрика Dezamet, годовой объем производства которой составляет 30-40 тысяч снарядов. В сентябре прошлого года президент Анджей Дуда пообещал построить еще один завод.

https://ria.ru/20250219/polsha-2000292360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша