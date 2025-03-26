https://ria.ru/20250326/polsha-2007372053.html
В Польше оценили запас имеющихся боеприпасов
В Польше оценили запас имеющихся боеприпасов - РИА Новости, 26.03.2025
В Польше оценили запас имеющихся боеприпасов
Польше хватит запаса боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:16:00+03:00
2025-03-26T11:16:00+03:00
2025-03-26T13:00:00+03:00
в мире
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ВАРШАВА, 26 мар — РИА Новости. Польше хватит запаса боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский в эфире телеканала Polsat. "Я думаю, что в зависимости от того, как ведутся бои, оборону можно было бы вести в течение недели или двух при сегодняшнем уровне запасов", — сказал он.По словам главы бюро, хуже всего обстоят дела с боеприпасами для старых образцов вооружения. "Нельзя сказать, что во всех видах боевых средств у нас одинаковая ситуация. Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, какой технике. Это в основном касается той области устаревшей техники, для которой мы часто уже не производим боевых средств, а потому располагаем тем, что накопили много лет назад", — добавил Луковский. Польские военные не раз жаловались на проблемы с закупками крупнокалиберных боеприпасов. К тому же немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку республике снарядов калибра 155 миллиметров. В Польше есть только одно предприятие, которое производит артиллерийские боеприпасы, — фабрика Dezamet, годовой объем производства которой составляет 30-40 тысяч снарядов. В сентябре прошлого года президент Анджей Дуда пообещал построить еще один завод.
https://ria.ru/20250219/polsha-2000292360.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша
В Польше оценили запас имеющихся боеприпасов
Луковский: Польша имеет запас боеприпасов на одну-две недели войны
ВАРШАВА, 26 мар — РИА Новости.
Польше хватит запаса боеприпасов на одну-две недели войны, заявил глава Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский в эфире телеканала Polsat
.
«
"Я думаю, что в зависимости от того, как ведутся бои, оборону можно было бы вести в течение недели или двух при сегодняшнем уровне запасов", — сказал он.
По словам главы бюро, хуже всего обстоят дела с боеприпасами для старых образцов вооружения.
"Нельзя сказать, что во всех видах боевых средств у нас одинаковая ситуация. Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, какой технике. Это в основном касается той области устаревшей техники, для которой мы часто уже не производим боевых средств, а потому располагаем тем, что накопили много лет назад", — добавил Луковский.
Польские военные не раз жаловались на проблемы с закупками крупнокалиберных боеприпасов. К тому же немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку республике снарядов калибра 155 миллиметров.
В Польше
есть только одно предприятие, которое производит артиллерийские боеприпасы, — фабрика Dezamet, годовой объем производства которой составляет 30-40 тысяч снарядов. В сентябре прошлого года президент Анджей Дуда
пообещал построить еще один завод.