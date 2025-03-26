https://ria.ru/20250326/polnolunie-2007402958.html

Полнолуние в мае-2025: когда на небе появится Цветочная Луна

Полнолуние в мае 2025 года: когда будет и сколько продлится Цветочная Луна

Полнолуние в мае-2025: когда на небе появится Цветочная Луна

Существуют различные фазы Луны: новолуние, первая и последняя четверть, но самая яркая из них – полнолуние. На какое число выпадает полнолуние в мае 2025 года,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:15:00+03:00

2025-03-26T14:15:00+03:00

2025-03-26T14:15:00+03:00

луна

полнолуние

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960506432_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_49e054ae91a18b5eed5725c056e23095.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Существуют различные фазы Луны: новолуние, первая и последняя четверть, но самая яркая из них – полнолуние. На какое число выпадает полнолуние в мае 2025 года, дата и время этого астрономического явления, какие звезды будут находиться рядом в этот период, влияние Цветочной Луны и советы экспертов – в материале РИА Новости.Полнолуние в маеПолнолуние в мае 2025 года, которое принято называть Цветочной Луной, представляет собой астрономическое событие, наблюдение его будет интересно как профессиональным астрономам, так и любителям небесных явлений."Само явление полнолуния является мгновенным моментом, однако светлый облик Луны сохраняется на протяжении нескольких суток, позволяя наблюдателям по всему миру насладиться её красотой. При этом яркость и детали поверхности Луны можно изучать как с помощью профессионального оборудования, так и невооружённым глазом, особенно в условиях минимального светового загрязнения", – комментирует Вадим Петров, председатель Общественного совета при Росгидромете, статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН восстановления экосистем.Когда и где наблюдатьМайское полнолуние наступит в понедельник, 12 мая 2025 года в 19:56 по московскому времени (16:56 GMT). Астролог Юлия Рольник поясняет, что нас ожидает микролуние – полнолуние, которое происходит в момент, когда Луна находится дальше всего от Земли. В день полнолуния она будет находиться в созвездии Скорпиона."Цветочная Луна – так называли майское полнолуние североамериканские индейцы, потому что в это время пробуждается природа, появляются ароматные цветы, начинается настоящая весна. Однако в этом году майская Луна приобретает мистический характер", – считает астролог.Для наблюдения Луны в мае Вадим Петров рекомендует выбирать места с открытым горизонтом и устойчивой атмосферой, где небесная прозрачность находится на высоком уровне. Специалист уточняет, что московские и региональные станции наблюдения Росгидромета заранее информируют общественность о метеорологических условиях, способствующих качественному наблюдению, что поможет как обывателям, так и специалистам успешно зафиксировать явление. Наблюдения можно проводить как в городской черте, если используются специальные оптические приборы, так и в сельской местности, где отсутствие искусственного освещения гарантирует более чистое небо. "Важно учитывать, что время захода и восхода Луны изменяется в зависимости от географического положения, однако в центральных широтах России можно ожидать, что в вечерние часы после полного восхода Луны небосвод будет особенно эффектным", – отмечает эксперт.Какие звезды будут рядом с Луной в маеВ окрестностях Луны за время полнолуния астрономы предвидят появление ярких звезд и характерных объектов, входящих в состав созвездий, через которые проходит лунная орбита. Вадим Петров отмечает, что наблюдения полнолуния тесно связаны с состоянием атмосферы: от уровня облачности до турбулентности воздушных масс, что немаловажно для точности измерений и фотографического документирования.По словам Юлии Рольник, с астрономической точки зрения полнолуние 12 мая будет вблизи звезд Зубен Эльгенуби и пройдет рядом с красноватой звездой Антарес, но с точки зрения астрологии, Луна в карте Полнолуния соединяется со звездой Унук-Эльхайя.Астролог поясняет, что Луна в знаке Скорпиона соединяется со звездой Унук-Эльхайя - альфой созвездия Змеи. Это звезда мудрости, но также ядовитой опасности: она связана с тайными знаниями, силой трансформации и возможностью манипуляций. Змеиная энергия полнолуния символизирует перерождение, обострение интуиции, влияние кармы и возможное разоблачение лжи. При этом оппозиция Урана к Луне делает этот период непредсказуемым. Время неожиданных поворотов, вспышек эмоций и внезапных озарений. Могут раскрыться тайны, которые долгое время были скрыты, произойти события, полностью меняющие вашу жизнь."Аспекты полнолуния складываются в конфигурацию "Повозка", включающую оппозиции Луны с Ураном и Солнцем, а также Лунные Узлы (на оси Рыбы-Дева), это добавляет кармический подтекст. Это говорит о воспоминаниях из прошлого, повторяющихся сценариях, выходе на новый уровень осознания своих действий, – уточняет Юлия Рольник. – Плутон в квадратуре к Меркурию в Тельце намекает на возможные конфликты, связанные с деньгами, ресурсами, договорами и информацией. Венера и Марс в гармоничном аспекте – несмотря на общий драматичный фон, любовные отношения могут стать источником силы. Этот аспект может дать страстные романы, судьбоносные встречи или же осознание глубины уже существующих связей".Мнение экспертаПо словам Вадима Петрова, Росгидромет регулярно информирует о прогнозе погоды для оптимизации астрономических наблюдений, предупреждая о неблагоприятных условиях, способных исказить восприятие небесных объектов. Интересен и тот факт, что в периоды полнолуния наблюдаются определённые воздействия космической погоды: вариации магнитного поля Земли и плазменные всплески могут не только влиять на передачу спутниковых сигналов, но и создавать дополнительные возможности для изучения взаимосвязи земных климатических процессов и солнечной активности. Такая взаимосвязь позволяет лучше понимать, каким образом условия на Земле и в космическом пространстве взаимодействуют, оказывая влияние на все сферы человеческой деятельности: от навигации до информационных технологий."Таким образом, в целом нас ожидает интересное астрономическое зрелище – Цветочная Луна, которая, несмотря на свою кажущуюся простоту, раскрывает сложные взаимосвязи между небесными телами, метеорологическими условиями и космической погодой. Это событие представляет значительный интерес для научного сообщества, позволяя расширить наши знания о динамике Солнечной системы и одновременно вдохновляя широкую аудиторию наблюдать за красотой ночного неба", – говорит Вадим Петров.По словам астролога, полнолуние может способствовать психоэмоциональному напряжению: появляется раздражительность, тревожность, панические атаки, психосоматические симптомы. Люди могут становиться подозрительными, агрессивными, склонными к депрессии."Старайтесь не перегружать организм, соблюдать режим питания, контролировать эмоции. Стоит избегать резких физических нагрузок, переутомления, долгого пребывания на солнце или в душных помещениях", – советует Юлия Рольник.Эксперт отмечает, что это время трансформации, когда можно избавиться от всего устаревшего, отжившего и мешающего росту. Соединение Луны с Унук-Эльхайя активирует глубинные слои сознания, помогая увидеть скрытые мотивы людей, разоблачить иллюзии и найти истину. В эти дни могут прийти озарения, касающиеся как личных отношений, так и профессионального пути. В этот период можно обрести внутреннюю стойкость, научиться контролировать эмоции и управлять энергией. Скорпион также связан с финансовыми потоками. Период благоприятен для долгосрочного планирования, закрытия долгов и пересмотра материальной стратегии.В личных отношениях это время эмоциональной глубины. Время подходит для откровенных разговоров, понимания истинных чувств и укрепления важных связей. Скорпионская энергия способна зажечь сильные страсти, а соединение Марса и Венеры добавляет романтики и магнетизма в отношения."Полнолуние в Скорпионе – это время пробуждения внутренней силы. Оно напоминает, что любые кризисы – возможности для роста, а любые сложности ведут к освобождению. Это отличное время для саморазвития, медитаций, работы с энергией и духовных практик. Можно заложить фундамент для долгосрочных изменений – будь то работа с привычками, психологическими блоками или телесными практиками. Всё, что связано с очищением – детоксикация, энергетическая работа, избавление от негатива – будет особенно эффективно", – говорит Юлия Рольник.

https://ria.ru/20250205/polnolunie-1997577154.html

https://ria.ru/20250317/posevnaya-1783689286.html

https://ria.ru/20250116/luna-1994040513.html

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луна, полнолуние