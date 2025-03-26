https://ria.ru/20250326/politik-2007574938.html

В Молдавии назваил Гуцул настоящим народным политиком

В Молдавии назваил Гуцул настоящим народным политиком - РИА Новости, 26.03.2025

В Молдавии назваил Гуцул настоящим народным политиком

Поддержка главы Гагаузии Евгении Гуцул, высказанная местными депутатами и общественностью, подтверждает, что она - настоящий народный политик, заявил лидер... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:52:00+03:00

2025-03-26T21:52:00+03:00

2025-03-26T21:52:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Поддержка главы Гагаузии Евгении Гуцул, высказанная местными депутатами и общественностью, подтверждает, что она - настоящий народный политик, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Накануне Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В среду в столице Гагаузской автономии в составе Молдавии - городе Комрат – прошла мирная акция протеста с требованием освобождения главы региона. Народное собрание Гагаузии (местный парламент) созвало экстренное заседание. На нем приняло заявление, в котором выразило протест в связи с незаконным задержанием Гуцул. Гагаузские депутаты отметили, что это очередной шаг центральных властей Кишинева по эскалации давления на автономию. "В Гагаузии прошли акции в поддержку Евгении Гуцул, и это подтверждает, что она настоящий народный политик. Уверен, что скоро она окажется на свободе и вернется к своим обязанностям", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он также поблагодарил депутатов и всю гагаузскую общественность за то, что не молчат и бьются за руководителя своего региона, полностью поддержав все их требования по ситуации с незаконным задержанием Гуцул. "Напомню эти пункты — требования к властям. 1. Немедленное освобождение Евгении Гуцул и прекращение политических репрессий в отношении представителей Гагаузии. 2. Независимое международное расследование действий силовиков и прокуроров с участием ОБСЕ, Совета Европы, исторических партнеров — Турции, России. Отставка всех причастных к фабрикации дел. 3. Прекращение дискриминации автономии и уважение ее прав", - отметил Шор. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

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https://ria.ru/20250326/gutsul-2007574718.html

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