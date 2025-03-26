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Подполье заявило об ударах по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 26.03.2025 (обновлено: 09:44 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/podpole-2007352423.html
Подполье заявило об ударах по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Подполье заявило об ударах по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях - РИА Новости, 26.03.2025
Подполье заявило об ударах по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Российские военные нанесли серию ударов по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:20:00+03:00
2025-03-26T09:44:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
чугуев
сумы
в мире
сумская область
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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли серию ударов по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков — три удара. Один в пригород в 22:35, два в области: пригород Чугуева по технике и ГСМ в 23:10 и в Богудуховский район в 02:45, били по свежей технике, которую "незаметно" притащили бандеровцы", — сказал собеседник агентства.Также, по его словам, удар нанесли по месторасположению ВСУ в районе Сум."Сумы — один прилет, говорят, что в лес. Попало по расположившимся бандеровцам", — уточнил Лебедев.Кроме того, под обстрел, вероятно, попали тренировочные лагеря противника в Черкасской области, добавил координатор подполья.Незадолго до этого он рассказал об ударах по цехам с боекомплектом и военной техникой ВСУ в Кривом Роге.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006837874.html
https://ria.ru/20250319/podpole-2005901343.html
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харьковская область
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сумы
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вооруженные силы украины, харьковская область, сергей лебедев, чугуев, сумы, в мире, сумская область
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Чугуев, Сумы, В мире, Сумская область
Подполье заявило об ударах по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Лебедев: ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли серию ударов по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков — три удара. Один в пригород в 22:35, два в области: пригород Чугуева по технике и ГСМ в 23:10 и в Богудуховский район в 02:45, били по свежей технике, которую "незаметно" притащили бандеровцы", — сказал собеседник агентства.
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Также, по его словам, удар нанесли по месторасположению ВСУ в районе Сум.
"Сумы — один прилет, говорят, что в лес. Попало по расположившимся бандеровцам", — уточнил Лебедев.
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Кроме того, под обстрел, вероятно, попали тренировочные лагеря противника в Черкасской области, добавил координатор подполья.
Незадолго до этого он рассказал об ударах по цехам с боекомплектом и военной техникой ВСУ в Кривом Роге.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьСергей ЛебедевЧугуевСумыВ миреСумская область
 
 
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