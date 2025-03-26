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Подполье заявило об ударах по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Подполье заявило об ударах по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях - РИА Новости, 26.03.2025
Подполье заявило об ударах по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Российские военные нанесли серию ударов по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:20:00+03:00
2025-03-26T09:20:00+03:00
2025-03-26T09:44:00+03:00
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли серию ударов по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков — три удара. Один в пригород в 22:35, два в области: пригород Чугуева по технике и ГСМ в 23:10 и в Богудуховский район в 02:45, били по свежей технике, которую "незаметно" притащили бандеровцы", — сказал собеседник агентства.Также, по его словам, удар нанесли по месторасположению ВСУ в районе Сум."Сумы — один прилет, говорят, что в лес. Попало по расположившимся бандеровцам", — уточнил Лебедев.Кроме того, под обстрел, вероятно, попали тренировочные лагеря противника в Черкасской области, добавил координатор подполья.Незадолго до этого он рассказал об ударах по цехам с боекомплектом и военной техникой ВСУ в Кривом Роге.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006837874.html
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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, сергей лебедев, чугуев, сумы, в мире, сумская область
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Чугуев, Сумы, В мире, Сумская область
Подполье заявило об ударах по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Лебедев: ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях