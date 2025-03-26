Подлодка ТОФ "Уфа" запустила "Калибры" во время учений
Подлодка Уфа на учениях в Японском море провела стрельбы Калибрами
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" | Перейти в медиабанкПодводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ
Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в ходе учения в Японском море нанесла удары крылатыми ракетами "Калибр" по морской и береговой целям, сообщили в Минобороны РФ.
"Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе планового учения выполнила из акватории Японского моря пуски крылатых ракет комплекса "Калибр" по морской и береговой целям", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный переход в назначенный район.
Первая ракета успешно поразила надводную цель, роль которой выполнил морской щит-мишень. Вторая ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более тысячи километров. Как можно видеть на видеоролике, опубликованном Минобороны, ракета попала точно в цель.
Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж за успешное выполнение стрельбы. Учение обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ.
Подводная лодка "Уфа" принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвёртой субмариной в серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. На Тихоокеанский флот в главную базу Владивосток подводная лодка прибыла Южным морским путём в декабре 2024 года.
Эти подлодки отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основной ударный комплекс - высокоточные ракеты "Калибр".
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