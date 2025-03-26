https://ria.ru/20250326/podlodka-2007340286.html

Подлодка ТОФ "Уфа" запустила "Калибры" во время учений

Подлодка ТОФ "Уфа" запустила "Калибры" во время учений - РИА Новости, 26.03.2025

Подлодка ТОФ "Уфа" запустила "Калибры" во время учений

Подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в ходе учения в Японском море нанесла удары крылатыми ракетами "Калибр" по морской и береговой целям, сообщили в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T05:22:00+03:00

2025-03-26T05:22:00+03:00

2025-03-26T05:39:00+03:00

безопасность

россия

японское море

хабаровский край

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в ходе учения в Японском море нанесла удары крылатыми ракетами "Калибр" по морской и береговой целям, сообщили в Минобороны РФ. "Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе планового учения выполнила из акватории Японского моря пуски крылатых ракет комплекса "Калибр" по морской и береговой целям", - говорится в сообщении. Отмечается, что перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный переход в назначенный район. Первая ракета успешно поразила надводную цель, роль которой выполнил морской щит-мишень. Вторая ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более тысячи километров. Как можно видеть на видеоролике, опубликованном Минобороны, ракета попала точно в цель. Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж за успешное выполнение стрельбы. Учение обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ. Подводная лодка "Уфа" принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвёртой субмариной в серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. На Тихоокеанский флот в главную базу Владивосток подводная лодка прибыла Южным морским путём в декабре 2024 года. Эти подлодки отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основной ударный комплекс - высокоточные ракеты "Калибр".

https://ria.ru/20241203/tsirkon-1987133259.html

https://ria.ru/20241203/minoborony-1987138849.html

россия

японское море

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, японское море, хабаровский край, тихоокеанский флот вмф россии