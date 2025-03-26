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Подлодка ТОФ "Уфа" запустила "Калибры" во время учений - РИА Новости, 26.03.2025
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05:22 26.03.2025 (обновлено: 05:39 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/podlodka-2007340286.html
Подлодка ТОФ "Уфа" запустила "Калибры" во время учений
Подлодка ТОФ "Уфа" запустила "Калибры" во время учений - РИА Новости, 26.03.2025
Подлодка ТОФ "Уфа" запустила "Калибры" во время учений
Подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в ходе учения в Японском море нанесла удары крылатыми ракетами "Калибр" по морской и береговой целям, сообщили в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:22:00+03:00
2025-03-26T05:39:00+03:00
безопасность
россия
японское море
хабаровский край
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в ходе учения в Японском море нанесла удары крылатыми ракетами "Калибр" по морской и береговой целям, сообщили в Минобороны РФ. "Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе планового учения выполнила из акватории Японского моря пуски крылатых ракет комплекса "Калибр" по морской и береговой целям", - говорится в сообщении. Отмечается, что перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный переход в назначенный район. Первая ракета успешно поразила надводную цель, роль которой выполнил морской щит-мишень. Вторая ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более тысячи километров. Как можно видеть на видеоролике, опубликованном Минобороны, ракета попала точно в цель. Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж за успешное выполнение стрельбы. Учение обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ. Подводная лодка "Уфа" принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвёртой субмариной в серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. На Тихоокеанский флот в главную базу Владивосток подводная лодка прибыла Южным морским путём в декабре 2024 года. Эти подлодки отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основной ударный комплекс - высокоточные ракеты "Калибр".
https://ria.ru/20241203/tsirkon-1987133259.html
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безопасность, россия, японское море, хабаровский край, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Японское море, Хабаровский край, Тихоокеанский флот ВМФ России
Подлодка ТОФ "Уфа" запустила "Калибры" во время учений

Подлодка Уфа на учениях в Японском море провела стрельбы Калибрами

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" | Перейти в медиабанкПодводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ
Подводная лодка Уфа во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
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Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в ходе учения в Японском море нанесла удары крылатыми ракетами "Калибр" по морской и береговой целям, сообщили в Минобороны РФ.
"Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе планового учения выполнила из акватории Японского моря пуски крылатых ракет комплекса "Калибр" по морской и береговой целям", - говорится в сообщении.
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ВМФ провел стрельбы гиперзвуковыми ракетами на учениях в Средиземном море
3 декабря 2024, 16:54
Отмечается, что перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный переход в назначенный район.
Первая ракета успешно поразила надводную цель, роль которой выполнил морской щит-мишень. Вторая ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более тысячи километров. Как можно видеть на видеоролике, опубликованном Минобороны, ракета попала точно в цель.
Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж за успешное выполнение стрельбы. Учение обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ.
Подводная лодка "Уфа" принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвёртой субмариной в серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. На Тихоокеанский флот в главную базу Владивосток подводная лодка прибыла Южным морским путём в декабре 2024 года.
Эти подлодки отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основной ударный комплекс - высокоточные ракеты "Калибр".
Пуск ракет Циркон с фрегата Горшков в ходе учений в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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