https://ria.ru/20250326/podgotovka-2007334204.html

"Не сможет победить": на Западе высказались о подготовке к войне с Россией

"Не сможет победить": на Западе высказались о подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 26.03.2025

"Не сможет победить": на Западе высказались о подготовке к войне с Россией

В Европе пугают мнимыми планами Москвы захватить ее, хотя ранее там негативно высказывались о возможностях российской армии, заявил журналист Чей Боуз на... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T03:34:00+03:00

2025-03-26T03:34:00+03:00

2025-03-26T03:34:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Европе пугают мнимыми планами Москвы захватить ее, хотя ранее там негативно высказывались о возможностях российской армии, заявил журналист Чей Боуз на подкасте в соцсети X."Они собираются потратить 800 миллиардов евро на подготовку к войне с Россией. К какой войне? Ваша пропаганда сначала говорит, что российская армия не сможет победить на Украине, а затем утверждает, что Россия начнет вторжение во всю Европу. Определитесь уже", — сказал он.Журналист описал это словом "русофрения".На прошлой неделе агентство DPA сообщало, что лидеры стран ЕС договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030 года, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 миллиардов евро на эти цели.Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250325/kallas-2007081199.html

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россия, европа, чей боуз, евросоюз, нато