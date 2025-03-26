https://ria.ru/20250326/pobeda-2007494442.html

ГМИИ им Пушкина сделает совместный проект с Русским музеем к юбилею Победы

ГМИИ им Пушкина сделает совместный проект с Русским музеем к юбилею Победы - РИА Новости, 26.03.2025

ГМИИ им Пушкина сделает совместный проект с Русским музеем к юбилею Победы

Директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ольга Галактионова на первой пресс-конференции в качестве главы музея рассказала о РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:42:00+03:00

2025-03-26T16:42:00+03:00

2025-03-26T16:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

елизавета лихачева

русский музей

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ольга Галактионова на первой пресс-конференции в качестве главы музея рассказала о выставочных планах, в числе которых – выставка с Русским музеем к 80-летию Победы. "Из ближайших планов – к 80-летию Победы мы делаем выставочный проект, который называется "Подвиг музея"… Выставку делаем совместно с Русским музеем", - сказала Галактионова. Она подчеркнула, что выставка будет посвящена подвигам, которые совершили хранители, реставраторы и все те, кто сохранил коллекции музеев в годы войны. "Нам хотелось бы повторить, показать, какой музей был во время войны. Мне кажется, что это будет очень важный проект для всех, кто любит музей, для всех, кто любит нашу культуру и искусство", - отметила Галактионова. Кроме того, в Пушкинском музее планируются такие выставки, как "Век пейзажа", "Маркиза до Помпадур. Триумф Рококо", большая выставка Шагала. "Думаю, что к концу 2025 и к 2026 году мы сможем уже сформулировать более понятный выставочный план", - добавила глава музея. Галактионова рассказала о предстоящей работе выставочного комитета, а также о том, что в музее появится менеджер выставок, который будет заниматься непосредственно их организацией. "Главный блокбастер Пушкинского музея - это постоянная экспозиция. Мы это видим по количеству народа, который каждый день приходит в музей. Это очень важно сохранить, это очень важно приумножить, это очень важно дополнить и дополнять", - отметила она. Галактионова возглавила ГМИИ в январе этого года. Ранее этот пост занимала Елизавета Лихачева.

https://ria.ru/20241212/pushskinskiyplany-1988861339.html

https://ria.ru/20250224/muzey-2001365542.html

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елизавета лихачева, русский музей, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество