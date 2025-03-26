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Пленный ВСУ рассказал о попытке прорыва в Белгородскую область
Пленный ВСУ рассказал о попытке прорыва в Белгородскую область - РИА Новости, 26.03.2025
Пленный ВСУ рассказал о попытке прорыва в Белгородскую область
Пленный украинский военнослужащий Роман Лысенко рассказал на видео от Минобороны РФ, как в составе группы из 30 человек пытался прорваться в село Демидовка... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:52:00+03:00
2025-03-26T10:52:00+03:00
2025-03-26T10:52:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Роман Лысенко рассказал на видео от Минобороны РФ, как в составе группы из 30 человек пытался прорваться в село Демидовка Белгородской области, однако встретил сопротивление российских войск, в ходе боя 25 его сослуживцев погибли. "Нам была команда дана, что нужно будет идти на границу Сумской области и территории России. Там несколько наблюдательных пунктов, просто смотреть. Потом вечером приехал командир, говорит, что задача резко изменилась - нужно будет зайти в село Демидовка... Группа шла - 30 человек составом. Завязался стрелковый бой. Где-то 25 человек погибло. Четыре - я не знаю, куда делись, и я один сдался в плен", - сказал Лысенко. Он отметил, что командование ВСУ пообещало бойцам, что в селе Демидовка нет российских войск. По словам пленного, украинские формирования пересекали границу РФ на квадроциклах через колючую проволоку и "зубы дракона" (противотанковые заграждения).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белгородская область, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белгородская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал о попытке прорыва в Белгородскую область
Пленный ВСУ Лысенко: 25 из 30 боевиков погибли при попытке прорыва в Демидовку