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Украинский пленный рассказал о пропаже натовского оружия - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/plennyj-2007344006.html
Украинский пленный рассказал о пропаже натовского оружия
Украинский пленный рассказал о пропаже натовского оружия - РИА Новости, 26.03.2025
Украинский пленный рассказал о пропаже натовского оружия
Украинский военнопленный Евгений Дубовик, мобилизованный 5 сентября 2024 года из Днепропетровска и проходивший обучение в Норвегии по специальности стрелок,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T06:36:00+03:00
2025-03-26T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
норвегия
днепропетровск
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинский военнопленный Евгений Дубовик, мобилизованный 5 сентября 2024 года из Днепропетровска и проходивший обучение в Норвегии по специальности стрелок, рассказал РИА Новости о пропаже натовского оружия после обучения в Европе. По его словам, в Норвегии их обучали работать с немецкой штурмовой винтовкой HK416 с четырехкратным прицелом. "На Украине АКМ выдали", - добавил пленный. На вопрос, обещали ли им дать натовское оружие, он ответил: "Они его отправили, но до части то ли не дошло, то ли где-то в части оно растворилось". В воскресенье британская газета Times писала, что Украина, импортирующая больше вооружений, чем любая другая страна, переживает революцию огнестрельного оружия, и никто не знает, сколько его находится в обороте в стране. В статье отмечалось со ссылкой на экспертов, что в случае, если киевское правительство по окончании боевых действий не выкупит у граждан незарегистрированное оружие, то это может привести к росту нападений с его использованием в стране, а сама Украина может превратиться в "оружейный рынок для преступников".
https://ria.ru/20250322/plennyj-2006627623.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, норвегия, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Норвегия, Днепропетровск
Украинский пленный рассказал о пропаже натовского оружия

Украинский военнопленный Дубовик: натовское оружие пропало после обучения в ЕС

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинский военнопленный Евгений Дубовик, мобилизованный 5 сентября 2024 года из Днепропетровска и проходивший обучение в Норвегии по специальности стрелок, рассказал РИА Новости о пропаже натовского оружия после обучения в Европе.
По его словам, в Норвегии их обучали работать с немецкой штурмовой винтовкой HK416 с четырехкратным прицелом.
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Пленный рассказал, что не видел командования ВСУ в Курской области
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"На Украине АКМ выдали", - добавил пленный.
На вопрос, обещали ли им дать натовское оружие, он ответил: "Они его отправили, но до части то ли не дошло, то ли где-то в части оно растворилось".
В воскресенье британская газета Times писала, что Украина, импортирующая больше вооружений, чем любая другая страна, переживает революцию огнестрельного оружия, и никто не знает, сколько его находится в обороте в стране. В статье отмечалось со ссылкой на экспертов, что в случае, если киевское правительство по окончании боевых действий не выкупит у граждан незарегистрированное оружие, то это может привести к росту нападений с его использованием в стране, а сама Украина может превратиться в "оружейный рынок для преступников".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНорвегияДнепропетровск
 
 
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