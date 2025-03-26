https://ria.ru/20250326/plennyj-2007344006.html

Украинский пленный рассказал о пропаже натовского оружия

Украинский пленный рассказал о пропаже натовского оружия - РИА Новости, 26.03.2025

Украинский пленный рассказал о пропаже натовского оружия

Украинский военнопленный Евгений Дубовик, мобилизованный 5 сентября 2024 года из Днепропетровска и проходивший обучение в Норвегии по специальности стрелок,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T06:36:00+03:00

2025-03-26T06:36:00+03:00

2025-03-26T06:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинский военнопленный Евгений Дубовик, мобилизованный 5 сентября 2024 года из Днепропетровска и проходивший обучение в Норвегии по специальности стрелок, рассказал РИА Новости о пропаже натовского оружия после обучения в Европе. По его словам, в Норвегии их обучали работать с немецкой штурмовой винтовкой HK416 с четырехкратным прицелом. "На Украине АКМ выдали", - добавил пленный. На вопрос, обещали ли им дать натовское оружие, он ответил: "Они его отправили, но до части то ли не дошло, то ли где-то в части оно растворилось". В воскресенье британская газета Times писала, что Украина, импортирующая больше вооружений, чем любая другая страна, переживает революцию огнестрельного оружия, и никто не знает, сколько его находится в обороте в стране. В статье отмечалось со ссылкой на экспертов, что в случае, если киевское правительство по окончании боевых действий не выкупит у граждан незарегистрированное оружие, то это может привести к росту нападений с его использованием в стране, а сама Украина может превратиться в "оружейный рынок для преступников".

https://ria.ru/20250322/plennyj-2006627623.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепропетровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, норвегия, днепропетровск