https://ria.ru/20250326/pevets-2007502337.html

Эмиля Кадырова допрашивают по делу о хищении на "Пушкинских картах"

Эмиля Кадырова допрашивают по делу о хищении на "Пушкинских картах" - РИА Новости, 26.03.2025

Эмиля Кадырова допрашивают по делу о хищении на "Пушкинских картах"

Певец Эмиль Кадыров находится на допросе по делу о хищении более миллиона рублей на "Пушкинских картах", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:46:00+03:00

2025-03-26T16:46:00+03:00

2025-03-26T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Певец Эмиль Кадыров находится на допросе по делу о хищении более миллиона рублей на "Пушкинских картах", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Сейчас Эмиль Кадыров находится на допросе", - сказал собеседник агентства.Ранее в столичном главке СК РФ сообщали, что мошенники похитили более миллиона рублей на проведении фиктивных мероприятий, билеты на которые приобретались с помощью "Пушкинских карт", они задержаны.По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план по хищению средств, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Он привлек знакомого, работающего в киноконцертном зале "Эльдар", подельники подали заявку на платформу "PRO.Культура РФ" для участия в программе "Пушкинская карта". Между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов композиций на этом мероприятии. Затем сообщники искали в интернете граждан от 14 до 22 лет, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия – всего, как установило следствие, так был приобретен 321 билет.

https://ria.ru/20241113/moskva-1983452762.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)