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Кремль призвал разобраться в вопросе избирательного права россиян в Эстонии - РИА Новости, 26.03.2025
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13:07 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/peskov-2007418951.html
Кремль призвал разобраться в вопросе избирательного права россиян в Эстонии
Кремль призвал разобраться в вопросе избирательного права россиян в Эстонии - РИА Новости, 26.03.2025
Кремль призвал разобраться в вопросе избирательного права россиян в Эстонии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил необходимость разобраться в теме лишения избирательного права российских и белорусских граждан, имеющих вид РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:07:00+03:00
2025-03-26T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил необходимость разобраться в теме лишения избирательного права российских и белорусских граждан, имеющих вид на жительство в Эстонии. В среду в Рийгикогу (парламенте Эстонии) должно пройти итоговое чтение проекта поправок к конституции Эстонии, которые ограничивают право голоса на местных выборах для граждан России и Белоруссии. По словам мэра Нарвы Катри Райк, несмотря на то, что законопроект еще не принят, он уже приносит негативные последствия для страны. Она в интервью телерадиокомпании ERR подчеркнула, что лишение граждан РФ и Белоруссии права на голосование на муниципальных выборах усилит раскол между общинами в Эстонии. "Не могу точно сказать, потому что не владею этой темой в достаточной степени. Мне нужно разобраться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об инициативе лишить избирательного права российских и белорусских граждан, живущих постоянно в Эстонии. Парламент Эстонии 20 ноября 2024 года принял в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение права голоса граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах в республике. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что законопроект свидетельствует о продолжении дискриминации этой категории избирателей в Эстонии. Как сообщала газета Postimees, в законопроекте предусматривается, что право голоса должны иметь постоянно проживающие в стране граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане стран Евросоюза и стран НАТО. Телерадиокомпания ERR со ссылкой на опрос социологической службы Norstat сообщала, что более 60% граждан Эстонии поддержали законопроект, лишающий граждан РФ избирательного права на муниципальных выборах. Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.
https://ria.ru/20250321/estonija-2006369626.html
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эстония, россия, белоруссия, дмитрий песков, татьяна москалькова, нато, в мире
Эстония, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Татьяна Москалькова, НАТО, В мире
Кремль призвал разобраться в вопросе избирательного права россиян в Эстонии

Песков призвал разобраться в теме лишения избирательного права россиян в Эстонии

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил необходимость разобраться в теме лишения избирательного права российских и белорусских граждан, имеющих вид на жительство в Эстонии.
В среду в Рийгикогу (парламенте Эстонии) должно пройти итоговое чтение проекта поправок к конституции Эстонии, которые ограничивают право голоса на местных выборах для граждан России и Белоруссии. По словам мэра Нарвы Катри Райк, несмотря на то, что законопроект еще не принят, он уже приносит негативные последствия для страны. Она в интервью телерадиокомпании ERR подчеркнула, что лишение граждан РФ и Белоруссии права на голосование на муниципальных выборах усилит раскол между общинами в Эстонии.
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"Не могу точно сказать, потому что не владею этой темой в достаточной степени. Мне нужно разобраться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об инициативе лишить избирательного права российских и белорусских граждан, живущих постоянно в Эстонии.
Парламент Эстонии 20 ноября 2024 года принял в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение права голоса граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах в республике. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что законопроект свидетельствует о продолжении дискриминации этой категории избирателей в Эстонии.
Как сообщала газета Postimees, в законопроекте предусматривается, что право голоса должны иметь постоянно проживающие в стране граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане стран Евросоюза и стран НАТО. Телерадиокомпания ERR со ссылкой на опрос социологической службы Norstat сообщала, что более 60% граждан Эстонии поддержали законопроект, лишающий граждан РФ избирательного права на муниципальных выборах.
Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.
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