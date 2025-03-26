https://ria.ru/20250326/peskov-2007417910.html

В Кремле высказались о Черноморской инициативе

В Кремле высказались о Черноморской инициативе - РИА Новости, 26.03.2025

В Кремле высказались о Черноморской инициативе

Условия по черноморской инициативе, касающиеся России, в прошлый раз не были выполнены, сейчас справедливость должна восторжествовать, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:04:00+03:00

2025-03-26T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Условия по черноморской инициативе, касающиеся России, в прошлый раз не были выполнены, сейчас справедливость должна восторжествовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков отметил, что черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий. "Фактически это те же условия, которые включала в себя черноморская инициатива, которая работала определенное время. Все условия выполнялись за исключением этих условий, которые касались российской стороны. Поэтому, конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать", - сказал Песков. На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.

https://ria.ru/20250325/dmitriev-2007287069.html

https://ria.ru/20250325/kreml-2007281232.html

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оон, дмитрий песков, владимир путин, сша, черное море, россия, в мире