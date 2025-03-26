https://ria.ru/20250326/peskov-2007416942.html

Кремль: Арктика должна быть территорией международного сотрудничества

Кремль: Арктика должна быть территорией международного сотрудничества - РИА Новости, 26.03.2025

Кремль: Арктика должна быть территорией международного сотрудничества

Россия выступает за то, чтобы Арктика была территорией международного сотрудничества и доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:01:00+03:00

2025-03-26T13:01:00+03:00

2025-03-26T13:01:00+03:00

россия

арктика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы Арктика была территорией международного сотрудничества и доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Арктика действительно требует международного сотрудничества, и это настоятельная потребность. Российская Федерация выступает за то, чтобы территория Арктики была территорией сотрудничества, взаимного доверия и сложения сил", - сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что потенциал Арктики огромен и частично уже задействуется в интересах народов соответствующих стран.

https://ria.ru/20241218/arktika-1989892959.html

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2025

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россия, арктика, дмитрий песков, в мире