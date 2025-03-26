https://ria.ru/20250326/peskov-2007416214.html

В Кремле рассказали о моратории на удары по энергообъектам России и Украины

В Кремле рассказали о моратории на удары по энергообъектам России и Украины - РИА Новости, 26.03.2025

В Кремле рассказали о моратории на удары по энергообъектам России и Украины

Мораторий на удары по энергосистеме РФ и Украины - это хорошее движение вперед, оно сложилось благодаря диалогу Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:59:00+03:00

2025-03-26T12:59:00+03:00

2025-03-26T13:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мораторий на удары по энергосистеме РФ и Украины - это хорошее движение вперед, оно сложилось благодаря диалогу Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это (мораторий на удары по энергосистеме РФ и Украины - ред.) хорошее продвижение вперед благодаря тем конструктивным отношениям, которые сложились в ходе наших контактов с американской стороной", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250326/kreml-2007412305.html

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дмитрий песков, россия, украина, москва