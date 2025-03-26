https://ria.ru/20250326/peskov-2007408483.html
В Кремле высказались о задержании Гуцул
В Кремле высказались о задержании Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025
В Кремле высказались о задержании Гуцул
Москва считает, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране, рассказал журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:45:00+03:00
2025-03-26T12:45:00+03:00
2025-03-26T13:00:00+03:00
москва
кишинев
дмитрий песков
в мире
задержание главы гагаузии гуцул
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва считает, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Кишинев должен отказаться от подобных методов и предоставить свободу действий всем политическим силам в стране", - заявил Песков.
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007415494.html
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москва, кишинев, дмитрий песков, в мире, задержание главы гагаузии гуцул
Москва, Кишинев, Дмитрий Песков, В мире, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Кремле высказались о задержании Гуцул
Песков: Кишинев должен отказаться от политического давления на оппозицию