https://ria.ru/20250326/peskov-2007408483.html

В Кремле высказались о задержании Гуцул

В Кремле высказались о задержании Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025

В Кремле высказались о задержании Гуцул

Москва считает, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране, рассказал журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:45:00+03:00

2025-03-26T12:45:00+03:00

2025-03-26T13:00:00+03:00

москва

кишинев

дмитрий песков

в мире

задержание главы гагаузии гуцул

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва считает, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Кишинев должен отказаться от подобных методов и предоставить свободу действий всем политическим силам в стране", - заявил Песков.

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007415494.html

москва

кишинев

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москва, кишинев, дмитрий песков, в мире, задержание главы гагаузии гуцул