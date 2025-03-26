https://ria.ru/20250326/peskov-2007408367.html
Песков рассказал о потенциале Арктики
Песков рассказал о потенциале Арктики - РИА Новости, 26.03.2025
Песков рассказал о потенциале Арктики
Потенциал Арктики огромен, частично он уже задействован в интересах россиян, работает Северный морской путь, ведется разработка недр, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:45:00+03:00
2025-03-26T12:45:00+03:00
2025-03-26T12:45:00+03:00
арктика
россия
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экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Потенциал Арктики огромен, частично он уже задействован в интересах россиян, работает Северный морской путь, ведется разработка недр, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Потенциал Арктики огромен, частично он уже задействуется в интересах народов соответствующих стран, для нас в первую очередь в интересах россиян. Северный морской путь и так далее - это все работает. Ведется разработка недр в арктической зоне", - сказал Песков журналистам. Он также подчеркнул, что Арктика действительно требует международного сотрудничества, и это настоятельная потребность.
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html
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арктика, россия, дмитрий песков, экономика
Арктика, Россия, Дмитрий Песков, Экономика
Песков рассказал о потенциале Арктики
Песков: потенциал Арктики огромен, частично он задействован в интересах россиян