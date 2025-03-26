https://ria.ru/20250326/peskov-2007408367.html

Песков рассказал о потенциале Арктики

Песков рассказал о потенциале Арктики - РИА Новости, 26.03.2025

Песков рассказал о потенциале Арктики

Потенциал Арктики огромен, частично он уже задействован в интересах россиян, работает Северный морской путь, ведется разработка недр, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:45:00+03:00

2025-03-26T12:45:00+03:00

2025-03-26T12:45:00+03:00

арктика

россия

дмитрий песков

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894787583_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ab94984d743e6259ddd64aabaa6527ef.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Потенциал Арктики огромен, частично он уже задействован в интересах россиян, работает Северный морской путь, ведется разработка недр, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Потенциал Арктики огромен, частично он уже задействуется в интересах народов соответствующих стран, для нас в первую очередь в интересах россиян. Северный морской путь и так далее - это все работает. Ведется разработка недр в арктической зоне", - сказал Песков журналистам. Он также подчеркнул, что Арктика действительно требует международного сотрудничества, и это настоятельная потребность.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

арктика, россия, дмитрий песков, экономика