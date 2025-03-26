https://ria.ru/20250326/peskov-2007406844.html

Песков рассказал о конструктивных отношениях России и США

Песков рассказал о конструктивных отношениях России и США - РИА Новости, 26.03.2025

Песков рассказал о конструктивных отношениях России и США

Между Россией и США сложились конструктивные отношения в ходе контактов, нужно идти дальше этим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:43:00+03:00

2025-03-26T12:43:00+03:00

2025-03-26T12:58:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:82:2048:1234_1920x0_80_0_0_77cf04af176b058a5f36bb3341e5db8f.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Между Россией и США сложились конструктивные отношения в ходе контактов, нужно идти дальше этим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это (мораторий на удары по энергосистеме РФ и Украины - ред.) хорошее продвижение вперед, благодаря тем конструктивным отношениям, которые сложились в ходе наших контактов с американской стороной. Мы должны дальше идти этим путем", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250326/rossija-2007411302.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), украина, в мире