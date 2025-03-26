https://ria.ru/20250326/peskov-2007406844.html
Песков рассказал о конструктивных отношениях России и США
Песков рассказал о конструктивных отношениях России и США - РИА Новости, 26.03.2025
Песков рассказал о конструктивных отношениях России и США
Между Россией и США сложились конструктивные отношения в ходе контактов, нужно идти дальше этим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:43:00+03:00
2025-03-26T12:43:00+03:00
2025-03-26T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Между Россией и США сложились конструктивные отношения в ходе контактов, нужно идти дальше этим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это (мораторий на удары по энергосистеме РФ и Украины - ред.) хорошее продвижение вперед, благодаря тем конструктивным отношениям, которые сложились в ходе наших контактов с американской стороной. Мы должны дальше идти этим путем", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250326/rossija-2007411302.html
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россия, сша, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), украина, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Украина, В мире
Песков рассказал о конструктивных отношениях России и США
Песков: между РФ и США сложились конструктивные отношения