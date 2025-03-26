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Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой
Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой - РИА Новости, 26.03.2025
Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:42:00+03:00
2025-03-26T12:42:00+03:00
2025-03-26T12:47:00+03:00
белгородская область
дмитрий песков
происшествия
анна прокофьева
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. "Еще одна потеря среди журналистов. Первый канал. Анна Прокофьева", - сказал Песков журналистам. "Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу Первого канала", - добавил он. Ранее пресс-служба Первого канала сообщила РИА Новости, что военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области.
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белгородская область, дмитрий песков, происшествия, анна прокофьева
Белгородская область, Дмитрий Песков, Происшествия, Анна Прокофьева
Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой
Песков выразил соболезнования после гибели военкора Первого канала Прокофьевой