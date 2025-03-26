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Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой - РИА Новости, 26.03.2025
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12:42 26.03.2025 (обновлено: 12:47 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/peskov-2007406312.html
Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой
Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой - РИА Новости, 26.03.2025
Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. РИА Новости, 26.03.2025
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белгородская область
дмитрий песков
происшествия
анна прокофьева
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. "Еще одна потеря среди журналистов. Первый канал. Анна Прокофьева", - сказал Песков журналистам. "Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу Первого канала", - добавил он. Ранее пресс-служба Первого канала сообщила РИА Новости, что военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области.
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белгородская область, дмитрий песков, происшествия, анна прокофьева
Белгородская область, Дмитрий Песков, Происшествия, Анна Прокофьева
Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой

Песков выразил соболезнования после гибели военкора Первого канала Прокофьевой

Анна Прокофьева
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Анна Прокофьева. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой.
"Еще одна потеря среди журналистов. Первый канал. Анна Прокофьева", - сказал Песков журналистам.
© Фото : соцсети Анны ПрокофьевойАнна Прокофьева
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : соцсети Анны Прокофьевой
Анна Прокофьева
"Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу Первого канала", - добавил он.
Ранее пресс-служба Первого канала сообщила РИА Новости, что военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области.
Анна Прокофьева
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Анна Прокофьева
 
Белгородская областьДмитрий ПесковПроисшествияАнна Прокофьева
 
 
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