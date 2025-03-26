https://ria.ru/20250326/peskov-2007406208.html

Песков: авто с Прокофьевой подорвалось на мине, оставленной боевиками ВСУ

Песков: авто с Прокофьевой подорвалось на мине, оставленной боевиками ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025

Песков: авто с Прокофьевой подорвалось на мине, оставленной боевиками ВСУ

Машина, где находилась военкор Первого канала Анна Прокофьева, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:42:00+03:00

2025-03-26T12:42:00+03:00

2025-03-26T12:46:00+03:00

дмитрий песков

россия

общество

анна прокофьева

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Машина, где находилась военкор Первого канала Анна Прокофьева, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала. "Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима", - сказал он.

https://ria.ru/20250326/peskov-2007406312.html

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2025

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дмитрий песков, россия, общество, анна прокофьева