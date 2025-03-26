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Песков: авто с Прокофьевой подорвалось на мине, оставленной боевиками ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025
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12:42 26.03.2025 (обновлено: 12:46 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/peskov-2007406208.html
Песков: авто с Прокофьевой подорвалось на мине, оставленной боевиками ВСУ
Песков: авто с Прокофьевой подорвалось на мине, оставленной боевиками ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025
Песков: авто с Прокофьевой подорвалось на мине, оставленной боевиками ВСУ
Машина, где находилась военкор Первого канала Анна Прокофьева, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:42:00+03:00
2025-03-26T12:46:00+03:00
дмитрий песков
россия
общество
анна прокофьева
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Машина, где находилась военкор Первого канала Анна Прокофьева, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала. "Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима", - сказал он.
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дмитрий песков, россия, общество, анна прокофьева
Дмитрий Песков, Россия, Общество, Анна Прокофьева
Песков: авто с Прокофьевой подорвалось на мине, оставленной боевиками ВСУ

Песков: авто с Анны Прокофьевой подорвалось на мине, оставленной боевиками ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент Первого Канала Анна Прокофьева
Военный корреспондент Первого Канала Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военный корреспондент Первого Канала Анна Прокофьева. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Машина, где находилась военкор Первого канала Анна Прокофьева, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами Песков выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала.
"Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима", - сказал он.
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой
Вчера, 12:42
 
Дмитрий ПесковРоссияОбществоАнна Прокофьева
 
 
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