https://ria.ru/20250326/peskov-2007406208.html
Песков: авто с Прокофьевой подорвалось на мине, оставленной боевиками ВСУ
Песков: авто с Прокофьевой подорвалось на мине, оставленной боевиками ВСУ - РИА Новости, 26.03.2025
Песков: авто с Прокофьевой подорвалось на мине, оставленной боевиками ВСУ
Машина, где находилась военкор Первого канала Анна Прокофьева, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:42:00+03:00
2025-03-26T12:42:00+03:00
2025-03-26T12:46:00+03:00
дмитрий песков
россия
общество
анна прокофьева
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Машина, где находилась военкор Первого канала Анна Прокофьева, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала. "Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима", - сказал он.
https://ria.ru/20250326/peskov-2007406312.html
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дмитрий песков, россия, общество, анна прокофьева
Дмитрий Песков, Россия, Общество, Анна Прокофьева
Песков: авто с Прокофьевой подорвалось на мине, оставленной боевиками ВСУ
Песков: авто с Анны Прокофьевой подорвалось на мине, оставленной боевиками ВСУ