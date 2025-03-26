Песков рассказал о реализации Черноморской инициативы
Песков: РФ продолжит работу с США по Черноморской инициативе
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия продолжит работу с США по реализации "черноморской инициативы", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами Песков отметил, что "черноморская инициатива" может быть активирована после выполнения ряда условий.
"Конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать, и мы продолжим нашу работу с американцами (по "черноморской инициативе" - ред.)", - заключил пресс-секретарь.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
Во вторник в Белом доме сообщили, что по итогам встречи американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде достигнута договоренность обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. В среду депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что РФ должна получить исчерпывающие гарантии безопасности в Черном море, чтобы противник не использовал договоренности как передышку и прикрытие для накачки киевского режима иностранным оружием.