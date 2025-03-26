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Пермяк получил вместо iPhone 16 банку кильки с логотипом "За Родину"
Пермяк получил вместо iPhone 16 банку кильки с логотипом "За Родину" - РИА Новости, 26.03.2025
Пермяк получил вместо iPhone 16 банку кильки с логотипом "За Родину"
Банку кильки с логотипом "За Родину" вместо смартфона iPhone 16 получил пермяк при заказе с маркетплейса, с продавца взыскано около 215 тысяч рублей в качестве... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:03:00+03:00
2025-03-26T15:03:00+03:00
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ПЕРМЬ, 26 мар - РИА Новости. Банку кильки с логотипом "За Родину" вместо смартфона iPhone 16 получил пермяк при заказе с маркетплейса, с продавца взыскано около 215 тысяч рублей в качестве стоимости товара и компенсации, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. По данным суда, житель Перми оформил на "Мегамаркете" в ноябре 2024 года заказ на смартфон iPhone 16 Pro Max 1024 Gb Black Titanium sim+esim. Цена мобильного и доставки при полной предоплате составила 189,9 тысячи рублей. Курьер в срок передал пермяку товар в упаковке, но без возможности осмотра и проверки работоспособности. Открыв коробку, мужчина обнаружил банку консервов кильки с логотипом "За Родину". Он безрезультатно требовал у интернет-магазина вернуть деньги. "ООО "Маркетплейс" отказало молодому человеку в удовлетворении требований, поскольку продавцом является ИП Черкасский Д.А. Последний пообещал вернуть деньги, однако этого не сделал. Судом взысканы уплаченные за товар денежные средства в размере 189 990 рублей", - говорится в сообщении. Также пермяк получит 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, ответчик оштрафован на 107,5 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в силу.
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происшествия, технологии, пермь, пермский краевой суд
Происшествия, Технологии, Пермь, Пермский краевой суд
Пермяк получил вместо iPhone 16 банку кильки с логотипом "За Родину"
Житель Перми получил банку кильки с логотипом "За Родину" вместо iPhone 16
ПЕРМЬ, 26 мар - РИА Новости. Банку кильки с логотипом "За Родину" вместо смартфона iPhone 16 получил пермяк при заказе с маркетплейса, с продавца взыскано около 215 тысяч рублей в качестве стоимости товара и компенсации, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
По данным суда, житель Перми
оформил на "Мегамаркете" в ноябре 2024 года заказ на смартфон iPhone 16 Pro Max 1024 Gb Black Titanium sim+esim. Цена мобильного и доставки при полной предоплате составила 189,9 тысячи рублей. Курьер в срок передал пермяку товар в упаковке, но без возможности осмотра и проверки работоспособности. Открыв коробку, мужчина обнаружил банку консервов кильки с логотипом "За Родину". Он безрезультатно требовал у интернет-магазина вернуть деньги.
"ООО "Маркетплейс" отказало молодому человеку в удовлетворении требований, поскольку продавцом является ИП Черкасский Д.А. Последний пообещал вернуть деньги, однако этого не сделал. Судом взысканы уплаченные за товар денежные средства в размере 189 990 рублей", - говорится в сообщении.
Также пермяк получит 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, ответчик оштрафован на 107,5 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в силу.