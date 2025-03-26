https://ria.ru/20250326/pensioner-2007354065.html
В Москве пенсионер, употреблявший наркотики в баре, избежал наказания
В Москве пенсионер, употреблявший наркотики в баре, избежал наказания - РИА Новости, 26.03.2025
В Москве пенсионер, употреблявший наркотики в баре, избежал наказания
Пенсионер, пойманный в караоке-баре за употреблением наркотиков, избежал уголовной ответственности по решению суда, изобличив трех наркоторговцев, следует из... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:35:00+03:00
2025-03-26T09:35:00+03:00
2025-03-26T09:35:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пенсионер, пойманный в караоке-баре за употреблением наркотиков, избежал уголовной ответственности по решению суда, изобличив трех наркоторговцев, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что пенсионер и инвалид III группы за несколько дней до празднования Нового, 2025 года, через телефон заказал меньше грамма мефедрона, после чего получил его в подъезде многоквартирного дома от одного из жильцов. В этот же день он направился в караоке-бар, открыл приобретенный пакет прямо за столиком, высыпав содержимое на его поверхность для употребления. Вскоре на место прибыли полицейские, они задержали гражданина и изъяли наркотическое средство. Дело было возбуждено за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Пенсионер полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. В ходе процесса было заявлено ходатайство о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием – обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления об обороте наркотиков, в результате содействия были задержаны три человека. Кроме того, пенсионер ранее не был судим и не привлекался к административной ответственности, в содеянном раскаялся, проходит реабилитацию от наркозависимости. Суд согласился с этими доводами, усмотрев, что вследствие деятельного раскаяния мужчина перестал быть общественно опасным. Уголовное дело было прекращено в середине марта.
https://ria.ru/20241227/soshalskiy-1991700548.html
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происшествия
В Москве пенсионер, употреблявший наркотики в баре, избежал наказания
В Москве пенсионер, употреблявший наркотики в караоке-баре, избежал наказания
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пенсионер, пойманный в караоке-баре за употреблением наркотиков, избежал уголовной ответственности по решению суда, изобличив трех наркоторговцев, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что пенсионер и инвалид III группы за несколько дней до празднования Нового, 2025 года, через телефон заказал меньше грамма мефедрона, после чего получил его в подъезде многоквартирного дома от одного из жильцов.
В этот же день он направился в караоке-бар, открыл приобретенный пакет прямо за столиком, высыпав содержимое на его поверхность для употребления. Вскоре на место прибыли полицейские, они задержали гражданина и изъяли наркотическое средство.
Дело было возбуждено за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Пенсионер полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.
В ходе процесса было заявлено ходатайство о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием – обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления об обороте наркотиков, в результате содействия были задержаны три человека. Кроме того, пенсионер ранее не был судим и не привлекался к административной ответственности, в содеянном раскаялся, проходит реабилитацию от наркозависимости.
Суд согласился с этими доводами, усмотрев, что вследствие деятельного раскаяния мужчина перестал быть общественно опасным. Уголовное дело было прекращено в середине марта.