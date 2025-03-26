Рейтинг@Mail.ru
В Москве пенсионер, употреблявший наркотики в баре, избежал наказания - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/pensioner-2007354065.html
В Москве пенсионер, употреблявший наркотики в баре, избежал наказания
В Москве пенсионер, употреблявший наркотики в баре, избежал наказания - РИА Новости, 26.03.2025
В Москве пенсионер, употреблявший наркотики в баре, избежал наказания
Пенсионер, пойманный в караоке-баре за употреблением наркотиков, избежал уголовной ответственности по решению суда, изобличив трех наркоторговцев, следует из... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:35:00+03:00
2025-03-26T09:35:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пенсионер, пойманный в караоке-баре за употреблением наркотиков, избежал уголовной ответственности по решению суда, изобличив трех наркоторговцев, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что пенсионер и инвалид III группы за несколько дней до празднования Нового, 2025 года, через телефон заказал меньше грамма мефедрона, после чего получил его в подъезде многоквартирного дома от одного из жильцов. В этот же день он направился в караоке-бар, открыл приобретенный пакет прямо за столиком, высыпав содержимое на его поверхность для употребления. Вскоре на место прибыли полицейские, они задержали гражданина и изъяли наркотическое средство. Дело было возбуждено за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Пенсионер полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. В ходе процесса было заявлено ходатайство о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием – обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления об обороте наркотиков, в результате содействия были задержаны три человека. Кроме того, пенсионер ранее не был судим и не привлекался к административной ответственности, в содеянном раскаялся, проходит реабилитацию от наркозависимости. Суд согласился с этими доводами, усмотрев, что вследствие деятельного раскаяния мужчина перестал быть общественно опасным. Уголовное дело было прекращено в середине марта.
https://ria.ru/20241227/soshalskiy-1991700548.html
https://ria.ru/20240923/primore-1974152389.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
В Москве пенсионер, употреблявший наркотики в баре, избежал наказания

В Москве пенсионер, употреблявший наркотики в караоке-баре, избежал наказания

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Зал суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пенсионер, пойманный в караоке-баре за употреблением наркотиков, избежал уголовной ответственности по решению суда, изобличив трех наркоторговцев, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что пенсионер и инвалид III группы за несколько дней до празднования Нового, 2025 года, через телефон заказал меньше грамма мефедрона, после чего получил его в подъезде многоквартирного дома от одного из жильцов.
Владимир Сошальский - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Сына актера Сошальского осудили по делу о наркотиках
27 декабря 2024, 15:58
В этот же день он направился в караоке-бар, открыл приобретенный пакет прямо за столиком, высыпав содержимое на его поверхность для употребления. Вскоре на место прибыли полицейские, они задержали гражданина и изъяли наркотическое средство.
Дело было возбуждено за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Пенсионер полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.
В ходе процесса было заявлено ходатайство о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием – обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления об обороте наркотиков, в результате содействия были задержаны три человека. Кроме того, пенсионер ранее не был судим и не привлекался к административной ответственности, в содеянном раскаялся, проходит реабилитацию от наркозависимости.
Суд согласился с этими доводами, усмотрев, что вследствие деятельного раскаяния мужчина перестал быть общественно опасным. Уголовное дело было прекращено в середине марта.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Приморье расследуют дело против 18 наркоторговцев
23 сентября 2024, 02:54
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала