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В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий - РИА Новости, 27.03.2025
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13:30 26.03.2025 (обновлено: 03:09 27.03.2025)
https://ria.ru/20250326/pensii-2007428968.html
В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий
В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий - РИА Новости, 27.03.2025
В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий
С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-26T13:30:00+03:00
2025-03-27T03:09:00+03:00
общество
михаил мишустин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства."С 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда", — сказал он.В этом году страховые пенсии проиндексировали с 1 января на 7,3 процента. Но поскольку по итогам прошлого года инфляция составила 9,5 процента, то президент Владимир Путин поручил задним числом пересчитать пенсии с учетом этого показателя. Дополнительную индексацию провели в феврале.Это решение коснулось 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости в 2025-м составляет примерно 24,9 тысячи рублей.Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента. Эти выплаты получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Они также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения, в том числе участники Великой Отечественной войны; награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда"; пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей; работники летно-испытательного состава.
https://ria.ru/20250326/pensii-1867694740.html
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общество, михаил мишустин, госдума рф, россия
Общество, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Россия
В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий

Мишустин: РФ с 2026 года перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
«
"С 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда", — сказал он.
Женщина держит кошелек - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Индексация пенсий в 2025 году: даты, размеры, порядок перерасчета
Вчера, 16:54
В этом году страховые пенсии проиндексировали с 1 января на 7,3 процента. Но поскольку по итогам прошлого года инфляция составила 9,5 процента, то президент Владимир Путин поручил задним числом пересчитать пенсии с учетом этого показателя. Дополнительную индексацию провели в феврале.
Это решение коснулось 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости в 2025-м составляет примерно 24,9 тысячи рублей.
Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента. Эти выплаты получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Они также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения, в том числе участники Великой Отечественной войны; награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда"; пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей; работники летно-испытательного состава.
Минимальная пенсия в России в 2025 году - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Минимальная пенсия в России в 2025 году: размер выплат по регионам
27 февраля, 19:57
 
ОбществоМихаил МишустинГосдума РФРоссия
 
 
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