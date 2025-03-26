https://ria.ru/20250326/pensii-2007428968.html

В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий

В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий - РИА Новости, 27.03.2025

В России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий

С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-26T13:30:00+03:00

2025-03-26T13:30:00+03:00

2025-03-27T03:09:00+03:00

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства."С 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда", — сказал он.В этом году страховые пенсии проиндексировали с 1 января на 7,3 процента. Но поскольку по итогам прошлого года инфляция составила 9,5 процента, то президент Владимир Путин поручил задним числом пересчитать пенсии с учетом этого показателя. Дополнительную индексацию провели в феврале.Это решение коснулось 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости в 2025-м составляет примерно 24,9 тысячи рублей.Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента. Эти выплаты получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Они также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения, в том числе участники Великой Отечественной войны; награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда"; пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей; работники летно-испытательного состава.

https://ria.ru/20250326/pensii-1867694740.html

https://ria.ru/20250227/pensiya-2002048893.html

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общество, михаил мишустин, госдума рф, россия