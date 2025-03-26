https://ria.ru/20250326/pensii-2007415288.html
Мишустин рассказал об индексации пенсий в России
Мишустин рассказал об индексации пенсий в России - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал об индексации пенсий в России
Страховые пенсии с 1 января были сначала увеличены на 7,3%, а затем дополнительно проиндексированы, исходя из инфляции в 9,5%, а с апреля свыше 14,5% прибавят... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:56:00+03:00
2025-03-26T12:56:00+03:00
2025-03-26T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Страховые пенсии с 1 января были сначала увеличены на 7,3%, а затем дополнительно проиндексированы, исходя из инфляции в 9,5%, а с апреля свыше 14,5% прибавят социальные пенсии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "С первого января текущего года страховые пенсии были сначала увеличены на 7,3%. Затем по поручению президента провели дополнительную индексацию, исходя из инфляции в 9,5%. По этому показателю подняли военные пенсии, также – свыше сорока различных федеральных социальных пособий и выплат", - рассказал Мишустин. По его словам, возобновили также индексацию страховых пенсий для более, чем 7,5 миллионов работающих пенсионеров. "Знаю, как депутаты внимательно относились к этому вопросу много лет. А уже с апреля – свыше 14,5% прибавят и социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства", - подчеркнул премьер-министр.
https://ria.ru/20250311/pensiya-1806142348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Мишустин рассказал об индексации пенсий в России
Мишустин: с апреля в России прибавят социальные пенсии
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Страховые пенсии с 1 января были сначала увеличены на 7,3%, а затем дополнительно проиндексированы, исходя из инфляции в 9,5%, а с апреля свыше 14,5% прибавят социальные пенсии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин
выступает в Госдуме
с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"С первого января текущего года страховые пенсии были сначала увеличены на 7,3%. Затем по поручению президента провели дополнительную индексацию, исходя из инфляции в 9,5%. По этому показателю подняли военные пенсии, также – свыше сорока различных федеральных социальных пособий и выплат", - рассказал Мишустин.
По его словам, возобновили также индексацию страховых пенсий для более, чем 7,5 миллионов работающих пенсионеров.
"Знаю, как депутаты внимательно относились к этому вопросу много лет. А уже с апреля – свыше 14,5% прибавят и социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства", - подчеркнул премьер-министр.