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Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента
Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента - РИА Новости, 26.03.2025
Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента
Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента с 1 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:31:00+03:00
2025-03-26T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента с 1 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Уже с апреля – свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства", - сказал глава кабмина, выступая в нижней палате парламента с отчетом о работе кабмина за минувший год.Мишутин напомнил. что с начала этого года страховые пенсии выросли на 7,3%, а после по поручению главы государства была проведена допиндексация, исходя из инфляции. "По этому показателю подняли военные пенсии, а также свыше 40 различных федеральных социальных пособий и выплат, возобновили и индексацию страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров", - подчеркнул Мишутин.Согласно Конституции, правительство РФ должно ежегодно отчитываться перед Госдумой об итогах своей работы.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента
Мишустин: социальные пенсии проиндексируют на 14,5% с 1 апреля
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента с 1 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Уже с апреля – свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства", - сказал глава кабмина, выступая в нижней палате парламента с отчетом о работе кабмина за минувший год.
Мишутин напомнил. что с начала этого года страховые пенсии выросли на 7,3%, а после по поручению главы государства была проведена допиндексация, исходя из инфляции.
"По этому показателю подняли военные пенсии, а также свыше 40 различных федеральных социальных пособий и выплат, возобновили и индексацию страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров", - подчеркнул Мишутин.
Согласно Конституции, правительство РФ должно ежегодно отчитываться перед Госдумой об итогах своей работы.