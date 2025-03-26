https://ria.ru/20250326/pensii-2007400722.html

Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента

Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента - РИА Новости, 26.03.2025

Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента

Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента с 1 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:31:00+03:00

2025-03-26T12:31:00+03:00

2025-03-26T13:39:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента с 1 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Уже с апреля – свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства", - сказал глава кабмина, выступая в нижней палате парламента с отчетом о работе кабмина за минувший год.Мишутин напомнил. что с начала этого года страховые пенсии выросли на 7,3%, а после по поручению главы государства была проведена допиндексация, исходя из инфляции. "По этому показателю подняли военные пенсии, а также свыше 40 различных федеральных социальных пособий и выплат, возобновили и индексацию страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров", - подчеркнул Мишутин.Согласно Конституции, правительство РФ должно ежегодно отчитываться перед Госдумой об итогах своей работы.

https://ria.ru/20250326/pensiya-2007323168.html

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф