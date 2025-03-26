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Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента - РИА Новости, 26.03.2025
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12:31 26.03.2025 (обновлено: 13:39 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/pensii-2007400722.html
Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента
Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента - РИА Новости, 26.03.2025
Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента
Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента с 1 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
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общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента с 1 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Уже с апреля – свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства", - сказал глава кабмина, выступая в нижней палате парламента с отчетом о работе кабмина за минувший год.Мишутин напомнил. что с начала этого года страховые пенсии выросли на 7,3%, а после по поручению главы государства была проведена допиндексация, исходя из инфляции. "По этому показателю подняли военные пенсии, а также свыше 40 различных федеральных социальных пособий и выплат, возобновили и индексацию страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров", - подчеркнул Мишутин.Согласно Конституции, правительство РФ должно ежегодно отчитываться перед Госдумой об итогах своей работы.
https://ria.ru/20250326/pensiya-2007323168.html
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента

Мишустин: социальные пенсии проиндексируют на 14,5% с 1 апреля

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента с 1 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Уже с апреля – свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства", - сказал глава кабмина, выступая в нижней палате парламента с отчетом о работе кабмина за минувший год.
Мишутин напомнил. что с начала этого года страховые пенсии выросли на 7,3%, а после по поручению главы государства была проведена допиндексация, исходя из инфляции.
"По этому показателю подняли военные пенсии, а также свыше 40 различных федеральных социальных пособий и выплат, возобновили и индексацию страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров", - подчеркнул Мишутин.
Согласно Конституции, правительство РФ должно ежегодно отчитываться перед Госдумой об итогах своей работы.
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