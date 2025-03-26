https://ria.ru/20250326/patrushev-2007554245.html

Патрушев оценил перспективы развития Северного морского пути

Патрушев оценил перспективы развития Северного морского пути - РИА Новости, 26.03.2025

Патрушев оценил перспективы развития Северного морского пути

Развитие Россией Северного морского пути позволит избежать рисков блокировки перевозки грузов через Балтийское и Черное море, заявил помощник президента РФ,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:19:00+03:00

2025-03-26T19:19:00+03:00

2025-03-26T19:19:00+03:00

россия

николай патрушев

северный морской путь

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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Развитие Россией Северного морского пути позволит избежать рисков блокировки перевозки грузов через Балтийское и Черное море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Учтите, как только мы этого не сделаем, (на Западе - ред.) вернутся к тому, чтобы перекрыть нам возможности транспортировки через Балтийское и Черное море, и тогда мы окажемся в замкнутом пространстве. Если мы его разовьем, к этому не придут. Тогда и будет развиваться и Балтийский маршрут, и Черноморский маршрут. Поэтому для нас это важно делать и в международном плане", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250313/patrushev-2004661579.html

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россия, николай патрушев, северный морской путь