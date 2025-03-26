https://ria.ru/20250326/patrushev-2007554245.html
Патрушев оценил перспективы развития Северного морского пути
Патрушев оценил перспективы развития Северного морского пути - РИА Новости, 26.03.2025
Патрушев оценил перспективы развития Северного морского пути
Развитие Россией Северного морского пути позволит избежать рисков блокировки перевозки грузов через Балтийское и Черное море, заявил помощник президента РФ,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:19:00+03:00
2025-03-26T19:19:00+03:00
2025-03-26T19:19:00+03:00
россия
николай патрушев
северный морской путь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114555/75/1145557554_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_52e21d143150909ec4f29e2baf07fa4c.jpg
МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Развитие Россией Северного морского пути позволит избежать рисков блокировки перевозки грузов через Балтийское и Черное море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Учтите, как только мы этого не сделаем, (на Западе - ред.) вернутся к тому, чтобы перекрыть нам возможности транспортировки через Балтийское и Черное море, и тогда мы окажемся в замкнутом пространстве. Если мы его разовьем, к этому не придут. Тогда и будет развиваться и Балтийский маршрут, и Черноморский маршрут. Поэтому для нас это важно делать и в международном плане", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250313/patrushev-2004661579.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114555/75/1145557554_0:0:2564:1923_1920x0_80_0_0_8d91d71949994ccffae958b100e9b100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, северный морской путь
Россия, Николай Патрушев, Северный морской путь
Патрушев оценил перспективы развития Северного морского пути
Патрушев: развитие Северного морского пути позволит избежать блокировки грузов