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Патрушев оценил перспективы развития Северного морского пути - РИА Новости, 26.03.2025
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19:19 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/patrushev-2007554245.html
Патрушев оценил перспективы развития Северного морского пути
Патрушев оценил перспективы развития Северного морского пути - РИА Новости, 26.03.2025
Патрушев оценил перспективы развития Северного морского пути
Развитие Россией Северного морского пути позволит избежать рисков блокировки перевозки грузов через Балтийское и Черное море, заявил помощник президента РФ,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:19:00+03:00
2025-03-26T19:19:00+03:00
россия
николай патрушев
северный морской путь
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Развитие Россией Северного морского пути позволит избежать рисков блокировки перевозки грузов через Балтийское и Черное море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Учтите, как только мы этого не сделаем, (на Западе - ред.) вернутся к тому, чтобы перекрыть нам возможности транспортировки через Балтийское и Черное море, и тогда мы окажемся в замкнутом пространстве. Если мы его разовьем, к этому не придут. Тогда и будет развиваться и Балтийский маршрут, и Черноморский маршрут. Поэтому для нас это важно делать и в международном плане", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
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россия, николай патрушев, северный морской путь
Россия, Николай Патрушев, Северный морской путь
Патрушев оценил перспективы развития Северного морского пути

Патрушев: развитие Северного морского пути позволит избежать блокировки грузов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Развитие Россией Северного морского пути позволит избежать рисков блокировки перевозки грузов через Балтийское и Черное море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Учтите, как только мы этого не сделаем, (на Западе - ред.) вернутся к тому, чтобы перекрыть нам возможности транспортировки через Балтийское и Черное море, и тогда мы окажемся в замкнутом пространстве. Если мы его разовьем, к этому не придут. Тогда и будет развиваться и Балтийский маршрут, и Черноморский маршрут. Поэтому для нас это важно делать и в международном плане", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
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13 марта, 07:17
 
РоссияНиколай ПатрушевСеверный морской путь
 
 
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