https://ria.ru/20250326/patrushev-2007553331.html

Зарубежные страны готовы сотрудничать в освоении Арктики, заявил Патрушев

Зарубежные страны готовы сотрудничать в освоении Арктики, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.03.2025

Зарубежные страны готовы сотрудничать в освоении Арктики, заявил Патрушев

Зарубежные государства готовы прийти в совместные с Россией проекты по освоению Арктики, но надо будет определить, кого из них и на каких условиях туда... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:16:00+03:00

2025-03-26T19:16:00+03:00

2025-03-26T19:16:00+03:00

россия

арктика

николай патрушев

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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Зарубежные государства готовы прийти в совместные с Россией проекты по освоению Арктики, но надо будет определить, кого из них и на каких условиях туда допустить, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "На сегодняшний день иностранные государства готовы прийти и придут (в совместные с проекты - ред.). Надо думать, кого из них пустить и на каких условиях. Это наша с вами задача", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога". По его словам, интерес к работе в Арктике проявляют и неарктические государства.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html

россия

арктика

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россия, арктика, николай патрушев