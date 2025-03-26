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Зарубежные страны готовы сотрудничать в освоении Арктики, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.03.2025
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19:16 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/patrushev-2007553331.html
Зарубежные страны готовы сотрудничать в освоении Арктики, заявил Патрушев
Зарубежные страны готовы сотрудничать в освоении Арктики, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.03.2025
Зарубежные страны готовы сотрудничать в освоении Арктики, заявил Патрушев
Зарубежные государства готовы прийти в совместные с Россией проекты по освоению Арктики, но надо будет определить, кого из них и на каких условиях туда... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:16:00+03:00
2025-03-26T19:16:00+03:00
россия
арктика
николай патрушев
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Зарубежные государства готовы прийти в совместные с Россией проекты по освоению Арктики, но надо будет определить, кого из них и на каких условиях туда допустить, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "На сегодняшний день иностранные государства готовы прийти и придут (в совместные с проекты - ред.). Надо думать, кого из них пустить и на каких условиях. Это наша с вами задача", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога". По его словам, интерес к работе в Арктике проявляют и неарктические государства.
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html
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россия, арктика, николай патрушев
Россия, Арктика, Николай Патрушев
Зарубежные страны готовы сотрудничать в освоении Арктики, заявил Патрушев

Патрушев: зарубежные государства готовы прийти в проекты по освоению Арктики

© РИА Новости / Сергей ГунеевПомощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Зарубежные государства готовы прийти в совместные с Россией проекты по освоению Арктики, но надо будет определить, кого из них и на каких условиях туда допустить, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"На сегодняшний день иностранные государства готовы прийти и придут (в совместные с проекты - ред.). Надо думать, кого из них пустить и на каких условиях. Это наша с вами задача", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
По его словам, интерес к работе в Арктике проявляют и неарктические государства.
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