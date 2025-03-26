https://ria.ru/20250326/patrushev-2007549207.html

Патрушев рассказал об использовании малых АЭС в Арктике

Патрушев рассказал об использовании малых АЭС в Арктике - РИА Новости, 26.03.2025

Патрушев рассказал об использовании малых АЭС в Арктике

Использование АЭС малой мощности поможет решить проблему эффективного, без потерь, энергоснабжения как небольших, так и достаточно крупных населенных пунктов в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:49:00+03:00

2025-03-26T18:49:00+03:00

2025-03-26T18:49:00+03:00

россия

арктика

николай патрушев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курчатовский институт

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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Использование АЭС малой мощности поможет решить проблему эффективного, без потерь, энергоснабжения как небольших, так и достаточно крупных населенных пунктов в Арктике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "У нас страна с огромными территориями, и нельзя везде тянуть ЛЭП - когда мы по проводам передаем энергию, идут огромные потери, особенно с учетом наших расстояний. У нас есть возможность строить точечные электростанции, малые атомные электростанции. И "Росатом", и Курчатовский институт знают, как это делать", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога". Патрушев добавил, что проекты малых АЭС отечественные специалисты разработали еще в XX веке. "Это апробировано, это надежно и это будет обеспечивать и малые населенные пункты, и значительные - допустим, до 100 тысяч человек населения. И не будет никакой потери энергии. Просто надо понять, где такие малые электростанции должны работать", - отметил помощник главы государства.

https://ria.ru/20250324/patrushev-2006946588.html

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россия, арктика, николай патрушев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт