https://ria.ru/20250326/patrushev-2007548981.html

Патрушев рассказал о развитии арктического туризма в России

Патрушев рассказал о развитии арктического туризма в России - РИА Новости, 26.03.2025

Патрушев рассказал о развитии арктического туризма в России

Арктический туризм в последние годы стал развиваться в России на фоне западных санкций и ограничений, отмечает помощник президента России, председатель Морской... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:47:00+03:00

2025-03-26T18:47:00+03:00

2025-03-26T18:47:00+03:00

россия

север

николай патрушев

арктика

туризм

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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Арктический туризм в последние годы стал развиваться в России на фоне западных санкций и ограничений, отмечает помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "У нас в стране сейчас развивается туризм. Нам перекрыли международные каналы по целому ряду направлений - какие-то остались, и они развиваются, но в стране туризм стал развиваться. И в том числе на Севере - люди даже не знали раньше, что такие возможности существуют. А сейчас ими с удовольствием пользуются, и в том числе в Мурманской области", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250128/patrushev-1995965958.html

россия

север

арктика

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россия, север, николай патрушев, арктика, туризм