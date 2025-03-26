https://ria.ru/20250326/patrushev-2007548981.html
Патрушев рассказал о развитии арктического туризма в России
Патрушев рассказал о развитии арктического туризма в России - РИА Новости, 26.03.2025
Патрушев рассказал о развитии арктического туризма в России
Арктический туризм в последние годы стал развиваться в России на фоне западных санкций и ограничений, отмечает помощник президента России, председатель Морской... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:47:00+03:00
2025-03-26T18:47:00+03:00
2025-03-26T18:47:00+03:00
россия
север
николай патрушев
арктика
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117769/48/1177694886_0:72:2877:1690_1920x0_80_0_0_b5a099b9e786f1c321ec70b4118ccdb8.jpg
МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Арктический туризм в последние годы стал развиваться в России на фоне западных санкций и ограничений, отмечает помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "У нас в стране сейчас развивается туризм. Нам перекрыли международные каналы по целому ряду направлений - какие-то остались, и они развиваются, но в стране туризм стал развиваться. И в том числе на Севере - люди даже не знали раньше, что такие возможности существуют. А сейчас ими с удовольствием пользуются, и в том числе в Мурманской области", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250128/patrushev-1995965958.html
россия
север
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117769/48/1177694886_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_2987357f7dbf4cf46c7f240ae06b650e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, север, николай патрушев, арктика, туризм
Россия, Север, Николай Патрушев, Арктика, Туризм
Патрушев рассказал о развитии арктического туризма в России
Патрушев: арктический туризм развивается в России на фоне западных санкций