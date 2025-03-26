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Патрушев рассказал о развитии арктического туризма в России - РИА Новости, 26.03.2025
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18:47 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/patrushev-2007548981.html
Патрушев рассказал о развитии арктического туризма в России
Патрушев рассказал о развитии арктического туризма в России - РИА Новости, 26.03.2025
Патрушев рассказал о развитии арктического туризма в России
Арктический туризм в последние годы стал развиваться в России на фоне западных санкций и ограничений, отмечает помощник президента России, председатель Морской... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:47:00+03:00
2025-03-26T18:47:00+03:00
россия
север
николай патрушев
арктика
туризм
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Арктический туризм в последние годы стал развиваться в России на фоне западных санкций и ограничений, отмечает помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "У нас в стране сейчас развивается туризм. Нам перекрыли международные каналы по целому ряду направлений - какие-то остались, и они развиваются, но в стране туризм стал развиваться. И в том числе на Севере - люди даже не знали раньше, что такие возможности существуют. А сейчас ими с удовольствием пользуются, и в том числе в Мурманской области", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250128/patrushev-1995965958.html
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россия, север, николай патрушев, арктика, туризм
Россия, Север, Николай Патрушев, Арктика, Туризм
Патрушев рассказал о развитии арктического туризма в России

Патрушев: арктический туризм развивается в России на фоне западных санкций

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Арктический туризм в последние годы стал развиваться в России на фоне западных санкций и ограничений, отмечает помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"У нас в стране сейчас развивается туризм. Нам перекрыли международные каналы по целому ряду направлений - какие-то остались, и они развиваются, но в стране туризм стал развиваться. И в том числе на Севере - люди даже не знали раньше, что такие возможности существуют. А сейчас ими с удовольствием пользуются, и в том числе в Мурманской области", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
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