https://ria.ru/20250326/patrushev-2007518657.html

Патрушев рассказал о формировании многополярного мира

Патрушев рассказал о формировании многополярного мира - РИА Новости, 26.03.2025

Патрушев рассказал о формировании многополярного мира

Сейчас происходит формирование многополярного мира, основанного на равноправии и взаимном уважении государств, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:09:00+03:00

2025-03-26T17:09:00+03:00

2025-03-26T17:09:00+03:00

россия

николай патрушев

в мире

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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Сейчас происходит формирование многополярного мира, основанного на равноправии и взаимном уважении государств, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Изменения происходят все время. Мы говорили - была двухполярная система, была однополярная система. Мы строим многополярный мир, основанный на равноправии и взаимном уважении государств, и он сейчас продолжает строиться", - сказал Патрушев журналистам, отвечая на вопрос, формируется ли сейчас новый мировой порядок.

https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html

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россия, николай патрушев, в мире