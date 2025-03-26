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Патрушев рассказал о формировании многополярного мира
Патрушев рассказал о формировании многополярного мира - РИА Новости, 26.03.2025
Патрушев рассказал о формировании многополярного мира
Сейчас происходит формирование многополярного мира, основанного на равноправии и взаимном уважении государств, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:09:00+03:00
2025-03-26T17:09:00+03:00
2025-03-26T17:09:00+03:00
россия
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Сейчас происходит формирование многополярного мира, основанного на равноправии и взаимном уважении государств, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Изменения происходят все время. Мы говорили - была двухполярная система, была однополярная система. Мы строим многополярный мир, основанный на равноправии и взаимном уважении государств, и он сейчас продолжает строиться", - сказал Патрушев журналистам, отвечая на вопрос, формируется ли сейчас новый мировой порядок.
https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html
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россия, николай патрушев, в мире
Россия, Николай Патрушев, В мире
Патрушев рассказал о формировании многополярного мира
Патрушев: сейчас происходит формирование многополярного мира