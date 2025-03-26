https://ria.ru/20250326/patrushev-2007456343.html
Патрушев призвал выполнить планы России по развитию Арктики
Патрушев призвал выполнить планы России по развитию Арктики - РИА Новости, 26.03.2025
Патрушев призвал выполнить планы России по развитию Арктики
Планы России по развитию Арктики должны быть выполнены, невзирая на серьезные изменения геополитической ситуации в мире и беспрецедентные санкции, заявил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:44:00+03:00
2025-03-26T14:44:00+03:00
2025-03-26T14:46:00+03:00
россия
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Планы России по развитию Арктики должны быть выполнены, невзирая на серьезные изменения геополитической ситуации в мире и беспрецедентные санкции, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. С учетом складывающейся военно-политической ситуации Арктика всё больше приобретает для России стратегическое значение - как для укрепления международных позиций РФ, так и для ее внутреннего развития, отметил Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога". "Несмотря на серьезные изменения геополитической ситуации в мире и беспрецедентные санкции против России, наши планы по развитию Арктики должны быть реализованы", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20250326/arktika-2007455072.html
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россия, арктика, николай патрушев, в мире
Россия, Арктика, Николай Патрушев, В мире
Патрушев призвал выполнить планы России по развитию Арктики
Патрушев: планы по развитию Арктики должны быть выполнены, несмотря на санкции