https://ria.ru/20250326/patrushev-2007456343.html

Патрушев призвал выполнить планы России по развитию Арктики

Патрушев призвал выполнить планы России по развитию Арктики - РИА Новости, 26.03.2025

Патрушев призвал выполнить планы России по развитию Арктики

Планы России по развитию Арктики должны быть выполнены, невзирая на серьезные изменения геополитической ситуации в мире и беспрецедентные санкции, заявил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:44:00+03:00

2025-03-26T14:44:00+03:00

2025-03-26T14:46:00+03:00

россия

арктика

николай патрушев

в мире

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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Планы России по развитию Арктики должны быть выполнены, невзирая на серьезные изменения геополитической ситуации в мире и беспрецедентные санкции, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. С учетом складывающейся военно-политической ситуации Арктика всё больше приобретает для России стратегическое значение - как для укрепления международных позиций РФ, так и для ее внутреннего развития, отметил Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога". "Несмотря на серьезные изменения геополитической ситуации в мире и беспрецедентные санкции против России, наши планы по развитию Арктики должны быть реализованы", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20250326/arktika-2007455072.html

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россия, арктика, николай патрушев, в мире