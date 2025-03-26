https://ria.ru/20250326/pasler-2007577031.html

Паслер хорошо знает Свердловскую область, заявил Путин

Паслер хорошо знает Свердловскую область, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2025

Паслер хорошо знает Свердловскую область, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер, которому предложено стать временно исполняющим обязанности главы... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T22:03:00+03:00

2025-03-26T22:03:00+03:00

2025-03-26T22:03:00+03:00

политика

свердловская область

россия

оренбургская область

владимир путин

денис паслер

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер, которому предложено стать временно исполняющим обязанности главы Свердловской области, хорошо знает этот регион. Президент в среду встретился с Паслером в Кремле и предложил ему стать врио губернатора Свердловской области. "Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион", - отметил Путин в ходе встречи.

https://ria.ru/20250326/pasler-2007576067.html

свердловская область

россия

оренбургская область

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политика, свердловская область, россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер