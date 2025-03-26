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Паслер хорошо знает Свердловскую область, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2025
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22:03 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/pasler-2007577031.html
Паслер хорошо знает Свердловскую область, заявил Путин
Паслер хорошо знает Свердловскую область, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2025
Паслер хорошо знает Свердловскую область, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер, которому предложено стать временно исполняющим обязанности главы... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T22:03:00+03:00
2025-03-26T22:03:00+03:00
политика
свердловская область
россия
оренбургская область
владимир путин
денис паслер
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер, которому предложено стать временно исполняющим обязанности главы Свердловской области, хорошо знает этот регион. Президент в среду встретился с Паслером в Кремле и предложил ему стать врио губернатора Свердловской области. "Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион", - отметил Путин в ходе встречи.
https://ria.ru/20250326/pasler-2007576067.html
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политика, свердловская область, россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер
Политика, Свердловская область, Россия, Оренбургская область, Владимир Путин, Денис Паслер
Паслер хорошо знает Свердловскую область, заявил Путин

Путин отметил, что Денис Паслер хорошо знает Свердловскую область

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер, которому предложено стать временно исполняющим обязанности главы Свердловской области, хорошо знает этот регион.
Президент в среду встретился с Паслером в Кремле и предложил ему стать врио губернатора Свердловской области.
"Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион", - отметил Путин в ходе встречи.
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Паслер обратился к Путину с просьбой
Вчера, 21:58
 
ПолитикаСвердловская областьРоссияОренбургская областьВладимир ПутинДенис Паслер
 
 
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