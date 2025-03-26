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Паслер поблагодарил Путина за доверие - РИА Новости, 26.03.2025
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21:55 26.03.2025 (обновлено: 23:01 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/pasler-2007575252.html
Паслер поблагодарил Путина за доверие
Паслер поблагодарил Путина за доверие - РИА Новости, 26.03.2025
Паслер поблагодарил Путина за доверие
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие и заявил, что готов приложить все усилия для работы в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:55:00+03:00
2025-03-26T23:01:00+03:00
свердловская область
политика
россия
денис паслер
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие и заявил, что готов приложить все усилия для работы в Свердловской области.В среду в ходе рабочей встречи Путин предложил Паслеру занять должность временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области."Владимир Владимирович, спасибо огромное за доверие, за предложение. Родной, как вы правильно сказали, регион. С вашей поддержкой, поддержкой земляков, готов приложить все усилия для решения тех задач, которые вы будете ставить, конечно же, на всей этой области", - сказал Паслер, отвечая на предложения Путина, занять должность главы Свердловской области.Денис Паслер родился 29 октября 1978 года в Североуральске. С 2004 года работал на руководящих должностях предприятий газовой отрасли.С июня 2012 года по сентябрь 2016 года занимал пост председателя правительства Свердловской области при губернаторе Евгении Куйвашеве.В марте 2019 года указом президента РФ Владимира Путина Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области, сменив на этом посту Юрия Берга. В сентябре этого же года был избран главой региона на прямых выборах. В 2024 году он вновь победил на выборах губернатора области, набрав 78,14% голосов избирателей.
https://ria.ru/20250326/pasler-2007577031.html
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свердловская область, политика, россия, денис паслер, владимир путин
Свердловская область, Политика, Россия, Денис Паслер, Владимир Путин
Паслер поблагодарил Путина за доверие

Губернатор Оренбургской области Паслер поблагодарил Путина за доверие

© Фото : Денис Паслер/TelegramДенис Паслер
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Денис Паслер/Telegram
Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие и заявил, что готов приложить все усилия для работы в Свердловской области.
В среду в ходе рабочей встречи Путин предложил Паслеру занять должность временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области.
"Владимир Владимирович, спасибо огромное за доверие, за предложение. Родной, как вы правильно сказали, регион. С вашей поддержкой, поддержкой земляков, готов приложить все усилия для решения тех задач, которые вы будете ставить, конечно же, на всей этой области", - сказал Паслер, отвечая на предложения Путина, занять должность главы Свердловской области.
Денис Паслер родился 29 октября 1978 года в Североуральске. С 2004 года работал на руководящих должностях предприятий газовой отрасли.
С июня 2012 года по сентябрь 2016 года занимал пост председателя правительства Свердловской области при губернаторе Евгении Куйвашеве.
В марте 2019 года указом президента РФ Владимира Путина Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области, сменив на этом посту Юрия Берга. В сентябре этого же года был избран главой региона на прямых выборах. В 2024 году он вновь победил на выборах губернатора области, набрав 78,14% голосов избирателей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Паслер хорошо знает Свердловскую область, заявил Путин
Вчера, 22:03
 
Свердловская областьПолитикаРоссияДенис ПаслерВладимир Путин
 
 
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