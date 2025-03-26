https://ria.ru/20250326/pashinjan-2007506164.html

Пашинян призвал армян не выступать за присоединение Карабаха к Армении

Пашинян призвал армян не выступать за присоединение Карабаха к Армении - РИА Новости, 26.03.2025

Пашинян призвал армян не выступать за присоединение Карабаха к Армении

Армянский народ не должен больше выступать за присоединение Карабаха к Армении, считает премьер страны Никол Пашинян. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:52:00+03:00

2025-03-26T16:52:00+03:00

2025-03-26T22:55:00+03:00

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ЕРЕВАН, 26 мар — РИА Новости. Армянский народ не должен больше выступать за присоединение Карабаха к Армении, считает премьер страны Никол Пашинян. "Есть фундаментальный вопрос, он следующий: хотим ли мы, Республика Армения, народ Армении, продолжать карабахское движение (стартовавшее в 1988 году движение за присоединение Нагорного Карабаха к Армении. — Прим. ред.) или нет. <...> Хочу четко и недвусмысленно заявить, что мы не должны продолжать карабахское движение", — заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По словам Пашиняна, его позиция основывается на его предыдущих оценках карабахского движения, которое, как считает глава правительства, использовалось, чтобы препятствовать становлению армянской государственности. В этом контексте он вновь заявил, что Ереван допускает обсуждение вопроса роспуска Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, но откладывает этот вопрос, так как хочет быть уверенным в том, что Азербайджан не перенесет "конфликтную логику на территорию Армении", не начнет движение, связанное с так называемым Западным Азербайджаном (так в Азербайджане называют территорию Армении). Двадцатого февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20250211/armeniya-1998620220.html

https://ria.ru/20241218/rossija-1989822255.html

https://ria.ru/20250321/pashinjane-2006607997.html

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в мире, азербайджан, армения, ереван, никол пашинян, ильхам алиев, обсе