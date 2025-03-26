https://ria.ru/20250326/parlament-2007429821.html

Парламент Гагаузии выразил протест в связи с задержанием Гуцул

Парламент Гагаузии выразил протест в связи с задержанием Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025

Парламент Гагаузии выразил протест в связи с задержанием Гуцул

Гагаузский парламент выразил протест в связи с незаконным задержанием главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул по сфабрикованному делу, говорится в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:33:00+03:00

2025-03-26T13:33:00+03:00

2025-03-26T13:44:00+03:00

гагаузия

кишинев

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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Гагаузский парламент выразил протест в связи с незаконным задержанием главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул по сфабрикованному делу, говорится в заявлении Народного собрания автономии.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов."Народное собрание Гагаузии в экстренном порядке выражает категорический протест в связи с незаконным и политически ангажированным задержанием башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул по сфабрикованным обвинениям в "незаконном финансировании избирательной кампании", - говорится в заявлении, принятом единогласно на экстренном заседании гагаузского парламента.Депутаты отмечают, что задержание Гуцул - это очередной шаг центральных властей Кишинева по эскалации давления на автономию."Центральные власти Молдовы занимались открытой дискредитацией выборных представителей Гагаузии через подконтрольные суды, правоохранительные органы, через обслуживающие их СМИ и неправительственные организации. Происходящее сегодня также попытка запугать избирателей накануне парламентских выборов, где партия "Действие и солидарность" рискует потерять власть из-за провальной социально-экономической политики", - говорится в документе.Во вторник Национальный антикоррупционный Молдавии центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007409624.html

https://ria.ru/20250326/mid-2007422684.html

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гагаузия, кишинев, в мире, евгения гуцул, молдавия