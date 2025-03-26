https://ria.ru/20250326/parizh-2007396464.html

СМИ: "Коалиция желающих" обсудит в четверг размещение миссии в Черном море

СМИ: "Коалиция желающих" обсудит в четверг размещение миссии в Черном море - РИА Новости, 26.03.2025

СМИ: "Коалиция желающих" обсудит в четверг размещение миссии в Черном море

Участники западной "коалиции желающих" на встрече в Париже в четверг обсудят возможность размещения контингента в Черном море и другие варианты физического... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:20:00+03:00

2025-03-26T12:20:00+03:00

2025-03-26T12:20:00+03:00

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джорджа мелони

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РИМ, 26 мар - РИА Новости. Участники западной "коалиции желающих" на встрече в Париже в четверг обсудят возможность размещения контингента в Черном море и другие варианты физического присутствия своих "миротворцев" в рамках урегулирования конфликта на Украине, пишет в среду газета Repubblica со ссылкой на источники в Елисейском дворце. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". "Лидерам в Париже придется обсудить, как сформулировать "меры безопасности" для Украины, будет ли это с войсками на украинской территории или в пределах европейских границ, с использованием самолетов или без них, с какими правилами ведения боевых действий. Некоторые европейские силы, поясняют в Елисейском дворце, могут быть задействованы в стратегических миссиях в Черном море для обеспечения свободы судоходства и предотвращения новых атак российского флота", - говорится в статье издания. Другие страны, пишет газета, могли бы оказывать поддержку войскам на Украине без физического присутствия. В то же время власти в Париже выражают сомнения относительно возможного развертывания миротворческих сил по мандату ООН, ссылаясь на линию фронта протяженностью в 1400 километров. В Елисейском дворце назвали обсуждение этого вопроса "преждевременным", отмечает издание. По данным издания, авторы инициативы из руководства Франции и Великобритании теперь не считают отправку своих "миротворцев" единственной целью в обеспечении гарантий безопасности киевского режима. "Каждая страна внесет свой вклад в соответствии со своими возможностями и стратегическими приоритетами", - приводит Repubblica слова окружения президента Франции Эммануэля Макрона. Подобный подход, отмечает издание, "облегчил" присутствие на встрече в четверг Италии, которую представит премьер страны Джорджа Мелони. Прежде она выступала против предложения Франции и Великобритании об отправке миротворцев на Украину, считая его "cложным, рискованным и малоэффективным". Агентство Блумберг 13 марта передало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Во вторник в Белом доме сообщили, что по итогам встречи американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде достигнута договоренность обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. В среду депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что РФ должна получить исчерпывающие гарантии безопасности в Черном море, чтобы противник не использовал договоренности как передышку и прикрытие для накачки киевского режима иностранным оружием.

https://ria.ru/20250326/kiev-2007329060.html

https://ria.ru/20250325/sdelka-2007309918.html

https://ria.ru/20250317/makron-2005425955.html

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в мире, украина, черное море, россия, эммануэль макрон, сергей лавров, джорджа мелони, оон, госдума рф