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Пытавшийся отравить знакомого в Москве не желал его смерти, заявила защита - РИА Новости, 26.03.2025
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07:36 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/otravlenie-2007345754.html
Пытавшийся отравить знакомого в Москве не желал его смерти, заявила защита
Пытавшийся отравить знакомого в Москве не желал его смерти, заявила защита - РИА Новости, 26.03.2025
Пытавшийся отравить знакомого в Москве не желал его смерти, заявила защита
Защита Дмитрия Балакина, обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком с ртутью, утверждает, что он не желал причинения ему смерти, указано в официальных... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T07:36:00+03:00
2025-03-26T07:36:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Защита Дмитрия Балакина, обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком с ртутью, утверждает, что он не желал причинения ему смерти, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В апелляционной жалобе адвокат… выражает несогласие с постановлением суда…Указывает также на неверную квалификацию действий обвиняемого, который не желал причинения смерти потерпевшего, считает, что деяние Балакина Д.А. подлежит квалификации по ч.1 ст. 111 УК РФ", - сказано в документах. Защита считает, что действия обвиняемого необходимо переквалифицировать с покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ). Зюзинский суд столицы в середине февраля отправил Балакина в СИЗО. Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека были доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Позже СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, в ходе следствия он признал свою вину и дал подробные показания.
https://ria.ru/20250324/dikhlofos-2006876376.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Пытавшийся отравить знакомого в Москве не желал его смерти, заявила защита

Защита заявила, что обвиняемый в попытке отравления пирожком не желал смерти

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Защита Дмитрия Балакина, обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком с ртутью, утверждает, что он не желал причинения ему смерти, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В апелляционной жалобе адвокат… выражает несогласие с постановлением суда…Указывает также на неверную квалификацию действий обвиняемого, который не желал причинения смерти потерпевшего, считает, что деяние Балакина Д.А. подлежит квалификации по ч.1 ст. 111 УК РФ", - сказано в документах.
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Защита считает, что действия обвиняемого необходимо переквалифицировать с покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ).
Зюзинский суд столицы в середине февраля отправил Балакина в СИЗО.
Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека были доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Позже СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, в ходе следствия он признал свою вину и дал подробные показания.
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