https://ria.ru/20250326/otravlenie-2007345754.html

Пытавшийся отравить знакомого в Москве не желал его смерти, заявила защита

Пытавшийся отравить знакомого в Москве не желал его смерти, заявила защита - РИА Новости, 26.03.2025

Пытавшийся отравить знакомого в Москве не желал его смерти, заявила защита

Защита Дмитрия Балакина, обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком с ртутью, утверждает, что он не желал причинения ему смерти, указано в официальных... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T07:36:00+03:00

2025-03-26T07:36:00+03:00

2025-03-26T07:36:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Защита Дмитрия Балакина, обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком с ртутью, утверждает, что он не желал причинения ему смерти, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В апелляционной жалобе адвокат… выражает несогласие с постановлением суда…Указывает также на неверную квалификацию действий обвиняемого, который не желал причинения смерти потерпевшего, считает, что деяние Балакина Д.А. подлежит квалификации по ч.1 ст. 111 УК РФ", - сказано в документах. Защита считает, что действия обвиняемого необходимо переквалифицировать с покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ). Зюзинский суд столицы в середине февраля отправил Балакина в СИЗО. Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека были доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Позже СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, в ходе следствия он признал свою вину и дал подробные показания.

https://ria.ru/20250324/dikhlofos-2006876376.html

https://ria.ru/20250319/tatarstan-2005987095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)