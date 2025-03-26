Москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его
Москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москвич простил своего знакомого Дмитрия Балакина, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Балакин Д.А. принес свои извинения потерпевшему, предлагал возместить причиненный вред, при этом потерпевший принял извинения, претензий к обвиняемому не имел", - сказано в документах.
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Зюзинский суд столицы в середине февраля отправил Балакина в СИЗО.
Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека были доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Позже СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, в ходе следствия он признал свою вину и дал подробные показания.
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