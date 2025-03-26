Рейтинг@Mail.ru
Москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/otravlenie-2007344801.html
Москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его
Москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его - РИА Новости, 26.03.2025
Москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его
Москвич простил своего знакомого Дмитрия Балакина, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью, указано в официальных судебных документах, имеющихся в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T07:07:00+03:00
2025-03-26T07:07:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москвич простил своего знакомого Дмитрия Балакина, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Балакин Д.А. принес свои извинения потерпевшему, предлагал возместить причиненный вред, при этом потерпевший принял извинения, претензий к обвиняемому не имел", - сказано в документах. Зюзинский суд столицы в середине февраля отправил Балакина в СИЗО. Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека были доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Позже СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, в ходе следствия он признал свою вину и дал подробные показания.
https://ria.ru/20250122/prigovor-1995044689.html
https://ria.ru/20250228/samara-2002283508.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его

Москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москвич простил своего знакомого Дмитрия Балакина, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Балакин Д.А. принес свои извинения потерпевшему, предлагал возместить причиненный вред, при этом потерпевший принял извинения, претензий к обвиняемому не имел", - сказано в документах.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Двух жительниц Ямала осудили за попытку отравить родственника
22 января, 21:37
Зюзинский суд столицы в середине февраля отправил Балакина в СИЗО.
Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека были доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Позже СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, в ходе следствия он признал свою вину и дал подробные показания.
Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары рассказала, что выкидывала в мусорные баки - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Внучка экс-мэра Самары призналась в его убийстве
28 февраля, 17:44
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала