https://ria.ru/20250326/otravlenie-2007344801.html

Москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его

Москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его - РИА Новости, 26.03.2025

Москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его

Москвич простил своего знакомого Дмитрия Балакина, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью, указано в официальных судебных документах, имеющихся в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T07:07:00+03:00

2025-03-26T07:07:00+03:00

2025-03-26T07:07:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москвич простил своего знакомого Дмитрия Балакина, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Балакин Д.А. принес свои извинения потерпевшему, предлагал возместить причиненный вред, при этом потерпевший принял извинения, претензий к обвиняемому не имел", - сказано в документах. Зюзинский суд столицы в середине февраля отправил Балакина в СИЗО. Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека были доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Позже СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, в ходе следствия он признал свою вину и дал подробные показания.

https://ria.ru/20250122/prigovor-1995044689.html

https://ria.ru/20250228/samara-2002283508.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)