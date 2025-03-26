https://ria.ru/20250326/osmotry-2007409733.html

Профилактические медосмотры в 2024 году прошли 109 миллионов россиян

Профилактические медосмотры в 2024 году прошли 109 миллионов россиян - РИА Новости, 26.03.2025

Профилактические медосмотры в 2024 году прошли 109 миллионов россиян

Профилактические осмотры в 2024 году в России прошли 109 миллионов человек, за шесть лет показатель увеличился почти в полтора раза, сообщил председатель... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:47:00+03:00

2025-03-26T12:47:00+03:00

2025-03-26T12:47:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Профилактические осмотры в 2024 году в России прошли 109 миллионов человек, за шесть лет показатель увеличился почти в полтора раза, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина РФ в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "В прошлом году профилактические осмотры прошли 109 миллионов человек. Хотя еще шесть лет назад их было практически в полтора раза меньше", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007401494.html

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2025

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф