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Пострадавшего оператора Первого канала доставят в курскую больницу - РИА Новости, 26.03.2025
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11:45 26.03.2025 (обновлено: 12:13 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/operator-2007382133.html
Пострадавшего оператора Первого канала доставят в курскую больницу
Пострадавшего оператора Первого канала доставят в курскую больницу - РИА Новости, 26.03.2025
Пострадавшего оператора Первого канала доставят в курскую больницу
Пострадавший оператор Первого канала получил серьезные ранения, он подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу, сообщил врио... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:45:00+03:00
2025-03-26T12:13:00+03:00
происшествия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
дмитрий волков
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КУРСК, 26 мар - РИА Новости. Пострадавший оператор Первого канала получил серьезные ранения, он подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Сегодня в белгородском приграничье в результате террористических действий ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения. С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу. Состояние тяжелое — наши врачи сделают все возможное и невозможное для спасения его жизни!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что собран консилиум с привлечением федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского."В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву", - сообщил врио губернатора.Хинштейн заметил, что держит ситуацию на личном контроле, и выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей, пожелал здоровья раненому.Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости о гибели при исполнении профессионального долга военного корреспондента Анны Прокофьевой: съемочная группа подорвалась на вражеской мине в Белгородской области на границе с Украиной.
https://ria.ru/20250326/prokoveva-2007370656.html
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происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, дмитрий волков
Происшествия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Дмитрий Волков
Пострадавшего оператора Первого канала доставят в курскую больницу

Пострадавшего оператора Первого канала Волкова доставят в курскую больницу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КУРСК, 26 мар - РИА Новости. Пострадавший оператор Первого канала получил серьезные ранения, он подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня в белгородском приграничье в результате террористических действий ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения. С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу. Состояние тяжелое — наши врачи сделают все возможное и невозможное для спасения его жизни!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что собран консилиум с привлечением федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
"В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву", - сообщил врио губернатора.
Хинштейн заметил, что держит ситуацию на личном контроле, и выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей, пожелал здоровья раненому.
Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости о гибели при исполнении профессионального долга военного корреспондента Анны Прокофьевой: съемочная группа подорвалась на вражеской мине в Белгородской области на границе с Украиной.
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева
Вчера, 11:10
 
ПроисшествияАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныНИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоДмитрий Волков
 
 
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