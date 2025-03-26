https://ria.ru/20250326/operator-2007382133.html

Пострадавшего оператора Первого канала доставят в курскую больницу

Пострадавшего оператора Первого канала доставят в курскую больницу - РИА Новости, 26.03.2025

Пострадавшего оператора Первого канала доставят в курскую больницу

Пострадавший оператор Первого канала получил серьезные ранения, он подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу, сообщил врио... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:45:00+03:00

2025-03-26T11:45:00+03:00

2025-03-26T12:13:00+03:00

происшествия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

дмитрий волков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg

КУРСК, 26 мар - РИА Новости. Пострадавший оператор Первого канала получил серьезные ранения, он подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Сегодня в белгородском приграничье в результате террористических действий ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения. С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу. Состояние тяжелое — наши врачи сделают все возможное и невозможное для спасения его жизни!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что собран консилиум с привлечением федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского."В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву", - сообщил врио губернатора.Хинштейн заметил, что держит ситуацию на личном контроле, и выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей, пожелал здоровья раненому.Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости о гибели при исполнении профессионального долга военного корреспондента Анны Прокофьевой: съемочная группа подорвалась на вражеской мине в Белгородской области на границе с Украиной.

https://ria.ru/20250326/prokoveva-2007370656.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, дмитрий волков