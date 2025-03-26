https://ria.ru/20250326/oon-2007559397.html

ООН выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов

ООН выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов - РИА Новости, 26.03.2025

ООН выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов

ООН соболезнует в связи с гибелью российских журналистов в ходе атак ВСУ, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:51:00+03:00

2025-03-26T19:51:00+03:00

2025-03-26T21:13:00+03:00

вооруженные силы украины

оон

в мире

стефан дюжаррик

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ООН, 26 мар – РИА Новости. ООН соболезнует в связи с гибелью российских журналистов в ходе атак ВСУ, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Мы выражаем наши соболезнования семьям и коллегам (убитых - ред.) журналистов", – сказал он в ходе брифинга для журналистов.При этом Дюжаррик добавил, что Организация не сможет расследовать преступления без соответствующего мандата.Он также подчеркнул важность того, чтобы журналисты в условиях конфликтов могли выполнять свою работу без страха стать мишенью или подвергнуться преследованиям.Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.

https://ria.ru/20250326/peskov-2007406312.html

https://ria.ru/20250326/terror-2007532594.html

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вооруженные силы украины, оон, в мире, стефан дюжаррик