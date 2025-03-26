Рейтинг@Mail.ru
ООН выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 26.03.2025 (обновлено: 21:13 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/oon-2007559397.html
ООН выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
ООН выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов - РИА Новости, 26.03.2025
ООН выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
ООН соболезнует в связи с гибелью российских журналистов в ходе атак ВСУ, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:51:00+03:00
2025-03-26T21:13:00+03:00
вооруженные силы украины
оон
в мире
стефан дюжаррик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 26 мар – РИА Новости. ООН соболезнует в связи с гибелью российских журналистов в ходе атак ВСУ, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Мы выражаем наши соболезнования семьям и коллегам (убитых - ред.) журналистов", – сказал он в ходе брифинга для журналистов.При этом Дюжаррик добавил, что Организация не сможет расследовать преступления без соответствующего мандата.Он также подчеркнул важность того, чтобы журналисты в условиях конфликтов могли выполнять свою работу без страха стать мишенью или подвергнуться преследованиям.Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
https://ria.ru/20250326/peskov-2007406312.html
https://ria.ru/20250326/terror-2007532594.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, оон, в мире, стефан дюжаррик
Вооруженные силы Украины, ООН, В мире, Стефан Дюжаррик
ООН выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов

ООН выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в зоне СВО

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 26 мар – РИА Новости. ООН соболезнует в связи с гибелью российских журналистов в ходе атак ВСУ, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Мы выражаем наши соболезнования семьям и коллегам (убитых - ред.) журналистов", – сказал он в ходе брифинга для журналистов.
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой
Вчера, 12:42
При этом Дюжаррик добавил, что Организация не сможет расследовать преступления без соответствующего мандата.
Он также подчеркнул важность того, чтобы журналисты в условиях конфликтов могли выполнять свою работу без страха стать мишенью или подвергнуться преследованиям.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
МИД потребовал международной реакции на убийство военкора Прокофьевой
Вчера, 17:46
 
Вооруженные силы УкраиныООНВ миреСтефан Дюжаррик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала