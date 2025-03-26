ООН выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
ООН выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в зоне СВО
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 26 мар – РИА Новости. ООН соболезнует в связи с гибелью российских журналистов в ходе атак ВСУ, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Мы выражаем наши соболезнования семьям и коллегам (убитых - ред.) журналистов", – сказал он в ходе брифинга для журналистов.
При этом Дюжаррик добавил, что Организация не сможет расследовать преступления без соответствующего мандата.
Он также подчеркнул важность того, чтобы журналисты в условиях конфликтов могли выполнять свою работу без страха стать мишенью или подвергнуться преследованиям.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.