https://ria.ru/20250326/oon-2007555826.html

Генсек ООН поприветствовал итоги переговоров в Эр-Рияде

Генсек ООН поприветствовал итоги переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 26.03.2025

Генсек ООН поприветствовал итоги переговоров в Эр-Рияде

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует договоренности, достигнутые участниками консультаций в Эр-Рияде, сообщил в среду его представитель... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:26:00+03:00

2025-03-26T19:26:00+03:00

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ООН, 26 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует договоренности, достигнутые участниками консультаций в Эр-Рияде, сообщил в среду его представитель Стефан Дюжаррик.На этой неделе в Эр-Рияде прошли закрытые экспертные консультации между РФ и США. Отдельно делегация США провела также встречи с представителями Киева."Генеральный секретарь приветствует обсуждения и сообщения о принятых в Саудовской Аравии обязательствах...", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Он отметил, что достижение договоренностей по судоходству в Черном море станет важнейшим вкладом в глобальную продовольственную безопасность и цепочки поставок, что отражает важность торговых путей из Украины и РФ.Дюжаррик добавил, что ООН "последовательно" работает в этом направлении, напомнив, что в феврале минувшего года генеральный секретарь направил письма РФ, Турции и Украине с предложением о безопасном и свободном судоходстве в Черном море.На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщалось, что, в соответствии с договоренностью президентов России и США, российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250326/oon-2007537237.html

https://ria.ru/20250326/oon-2007559397.html

сша

черное море

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