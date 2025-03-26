https://ria.ru/20250326/oon-2007537237.html

ООН обеспокоилась гибелью людей в приграничных регионах России

ООН обеспокоилась гибелью людей в приграничных регионах России - РИА Новости, 26.03.2025

ООН обеспокоилась гибелью людей в приграничных регионах России

ООН выражает обеспокоенность в связи с гибелью людей в приграничных регионах России, напоминает "всем сторонам" о необходимости защищать гражданских, заявила... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:58:00+03:00

2025-03-26T17:58:00+03:00

2025-03-26T20:13:00+03:00

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ООН, 26 мар – РИА Новости. ООН выражает обеспокоенность в связи с гибелью людей в приграничных регионах России, напоминает "всем сторонам" о необходимости защищать гражданских, заявила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя. "Мы глубоко обеспокоены жертвами продолжающихся боевых действий не только по всей Украине, включая оккупированные районы, но и в некоторых частях Российской Федерации. В сообщениях СМИ сообщается о жертвах среди гражданского населения и повреждении гражданской инфраструктуры в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ. Я должна напомнить всем сторонам о необходимости постоянно заботиться о защите гражданского населения и гражданских объектов, как того требует международное гуманитарное право", – сказала Мсуя в ходе заседания Совбеза ООН по Украине. Она отметила, что инфраструктура, необходимая для выживания гражданского населения, где бы оно ни находилось, должна быть защищена, а неизбирательные атаки "строго запрещены".О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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