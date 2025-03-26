Россия поднимет вопрос убийства журналистов в СБ ООН
Россия на заседании СБ ООН по Украине поднимет вопрос убийства журналистов
© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 26 мар - РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет в среду, 26 марта, заседание по Украине, РФ в ходе него затронет, в частности, тему гибели российских журналистов в ходе атак ВСУ.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
При этом, как следует из расписания работы СБ, заседание состоится в 10.00 (17.00 мск). Оно пройдет на фоне убийств российских журналистов. В постпредстве РФ при ООН сообщали, что российские дипломаты "обязательно поднимут" этот вопрос в среду.
Также члены СБ ООН обсудят украинскую тематику на фоне продолжающихся контактов Москвы и Вашингтона (как и Вашингтона и Киева) по теме урегулирования конфликта. Среди последних - переговоры РФ и США в Эр-Рияде, на которых, как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, прежде всего обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море. В Эр-Рияде также прошли и переговоры представителей Вашингтона и Киева.
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