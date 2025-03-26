https://ria.ru/20250326/oez-2007476451.html

Почти 60 га готово для размещения производств резидентов ОЭЗ Нягань в Югре

Почти 60 га готово для размещения производств резидентов ОЭЗ Нягань в Югре - РИА Новости, 26.03.2025

Почти 60 га готово для размещения производств резидентов ОЭЗ Нягань в Югре

Почти 60 гектаров для размещения производств резидентов готово в особой экономической зоне "Нягань" в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Фонд развития РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:19:00+03:00

2025-03-26T16:19:00+03:00

2025-03-26T16:19:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

россия

нягань

особые экономические зоны

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Почти 60 гектаров для размещения производств резидентов готово в особой экономической зоне "Нягань" в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Фонд развития Югры. "Особая экономическая зона "Нягань" готова предоставить 57 га готовой площадки для резидентов, планирующих размесить свои производства в Югре. Общая площадь ОЭЗ составляет более 270 гектаров, на которой планируется внедрение крупных импортозамещающих инициатив, обеспечение цифрового суверенитета России и создание новых технологий по добыче нефти", - говорится в сообщении. Уточняется, что в первом квартале текущего года в эксплуатацию будут сданы объекты электроснабжения, а в третьем квартале запланирован ввод 100% объектов водоснабжения. Также планируется сдача 40% внутренних заасфальтированных автомобильных дорог с асфальтированием протяженностью более 4,5 километра и съезд на прилегающую к территории ОЭЗ автодорогу Нягань – Приобье. По данным Фонда, общий объем инвестиций якорных резидентов на первом этапе оценивается в 25 миллиардов рублей, а их выручка – в 133,2 миллиарда рублей. Реализация проекта рассчитана до 2032 года. Комплексное сопровождение резидентов ОЭЗ и их инвестиционных проектов осуществляет Фонд развития Югры. Он также предоставляет финансирование проектов резидентов на льготных условиях по ставке от 1% годовых сроком до 7 лет.

https://ria.ru/20250318/jugra-2005640690.html

ханты-мансийский автономный округ

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нягань

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ханты-мансийский автономный округ, россия, нягань, особые экономические зоны