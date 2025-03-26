https://ria.ru/20250326/obse-2007567220.html
В ОБСЕ прокомментировали гибель российских журналистов
В ОБСЕ прокомментировали гибель российских журналистов - РИА Новости, 26.03.2025
В ОБСЕ прокомментировали гибель российских журналистов
Новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ посол Ян Брату, комментируя гибель российских репортеров, призвал к выполнению обязательств Организации по обеспечению... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:25:00+03:00
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ВЕНА, 26 мар - РИА Новости. Новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ посол Ян Брату, комментируя гибель российских репортеров, призвал к выполнению обязательств Организации по обеспечению того, чтобы журналисты могли выполнять свою работу свободно и безопасно.Заявление Брату стало одной из первых публичных реакций ОБСЕ на гибель российских журналистов в зоне конфликта.Как напомнил дипломат, согласно международному гуманитарному праву, журналисты и работники СМИ считаются некомбатантами или гражданскими лицами, "любая гибель мирного жителя, включая журналистов, является трагедией"."Я вновь настоятельно призываю к выполнению обязательств ОБСЕ по обеспечению того, чтобы журналисты могли выполнять свою работу свободно и безопасно", - заявил Брату. Текст его заявления опубликован в аккаунте представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в соцсети Х. Дипломат также добавил, что лучшая защита для журналистов – это прекращение военного конфликта.В заявлении также говорится, что Решение Совета министров ОБСЕ о безопасности журналистов напоминает о резолюциях Совета Безопасности ООН 1738 (2006) и 2222 (2015), "которые осуждают все нарушения и злоупотребления в отношении журналистов и связанного с ними персонала в условиях вооруженного конфликта, при условии, что они не совершают действий, отрицательно влияющих на их статус гражданских лиц".Как сообщалось ранее, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".В пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен.Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
https://ria.ru/20250326/oon-2007559397.html
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обсе, в мире, белгородская область, украина, дмитрий песков, дмитрий волков, анна прокофьева
ОБСЕ, В мире, Белгородская область, Украина, Дмитрий Песков, Дмитрий Волков, Анна Прокофьева
В ОБСЕ прокомментировали гибель российских журналистов
Представитель ОБСЕ: гибель мирных жителей и журналистов является трагедией
ВЕНА, 26 мар - РИА Новости. Новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ посол Ян Брату, комментируя гибель российских репортеров, призвал к выполнению обязательств Организации по обеспечению того, чтобы журналисты могли выполнять свою работу свободно и безопасно.
Заявление Брату стало одной из первых публичных реакций ОБСЕ на гибель российских журналистов в зоне конфликта.
Как напомнил дипломат, согласно международному гуманитарному праву, журналисты и работники СМИ считаются некомбатантами или гражданскими лицами, "любая гибель мирного жителя, включая журналистов, является трагедией".
"Я вновь настоятельно призываю к выполнению обязательств ОБСЕ по обеспечению того, чтобы журналисты могли выполнять свою работу свободно и безопасно", - заявил Брату. Текст его заявления опубликован в аккаунте представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в соцсети Х. Дипломат также добавил, что лучшая защита для журналистов – это прекращение военного конфликта.
В заявлении также говорится, что Решение Совета министров ОБСЕ о безопасности журналистов напоминает о резолюциях Совета Безопасности ООН 1738 (2006) и 2222 (2015), "которые осуждают все нарушения и злоупотребления в отношении журналистов и связанного с ними персонала в условиях вооруженного конфликта, при условии, что они не совершают действий, отрицательно влияющих на их статус гражданских лиц".
Как сообщалось ранее, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
В пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева
погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области
на границе с Украиной
, находившийся с ней оператор Дмитрий Волков
ранен.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.