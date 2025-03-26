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Мужчина из Казачьей Локни во время оккупации ВСУ помогал одиноким старикам - РИА Новости, 26.03.2025
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05:07 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/obschestvo-2007339263.html
Мужчина из Казачьей Локни во время оккупации ВСУ помогал одиноким старикам
Мужчина из Казачьей Локни во время оккупации ВСУ помогал одиноким старикам - РИА Новости, 26.03.2025
Мужчина из Казачьей Локни во время оккупации ВСУ помогал одиноким старикам
Мужчина из курского села Казачья Локня во время оккупации ВСУ приютил у себя одиноких стариков и ухаживал за ними с супругой, рассказали РИА Новости его... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:07:00+03:00
2025-03-26T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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КУРСК, 26 мар - РИА Новости. Мужчина из курского села Казачья Локня во время оккупации ВСУ приютил у себя одиноких стариков и ухаживал за ними с супругой, рассказали РИА Новости его соседки. По словам жительниц Казачьей Локни Ольги и ее матери Александры, которые семь месяцев прожили в оккупации ВСУ, их сосед Виктор и его супруга после нападения украинских военных на Курскую область стали принимать у себя пожилых и одиноких соседей. "Эти люди (Виктор и его супруга – ред.) приютили там всех стариков… он всех собрал у себя, у него там большое помещение (сарай – ред.) было. Все к нему шли, со всего села к нему люди шли, и он всех принимал. Они печку сделали. Жена (Виктора – ред.) готовила с мамой со своей, кормили всех. Это очень хорошие люди", - рассказала Александра. По словам ее дочери, для людей расстелили матрасы вдоль стен, а чтобы не замерзнуть, Виктор построил печку. Ранее Виктор Клюев рассказал РИА Новости, что во время оккупации ВСУ его жена проявляла невероятную смелость: она дожидалась, когда украинские боевики уходили на атаки, и забирала у них тушенку, чтобы накормить односельчан. По словам мужчины, когда в село зашли ВСУ, жители были напуганы, но его жена проявила невероятную смелость. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
https://ria.ru/20250315/zhitelnitsa-2005169558.html
https://ria.ru/20250314/vsu-2004919219.html
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курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Мужчина из Казачьей Локни во время оккупации ВСУ помогал одиноким старикам

Житель Курской области Виктор во время оккупации ВСУ приютил у себя стариков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭвакуация гражданского населения группой "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
Эвакуация гражданского населения группой Аида спецназа Ахмат из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Эвакуация гражданского населения группой "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 26 мар - РИА Новости. Мужчина из курского села Казачья Локня во время оккупации ВСУ приютил у себя одиноких стариков и ухаживал за ними с супругой, рассказали РИА Новости его соседки.
По словам жительниц Казачьей Локни Ольги и ее матери Александры, которые семь месяцев прожили в оккупации ВСУ, их сосед Виктор и его супруга после нападения украинских военных на Курскую область стали принимать у себя пожилых и одиноких соседей.
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"Эти люди (Виктор и его супруга – ред.) приютили там всех стариков… он всех собрал у себя, у него там большое помещение (сарай – ред.) было. Все к нему шли, со всего села к нему люди шли, и он всех принимал. Они печку сделали. Жена (Виктора – ред.) готовила с мамой со своей, кормили всех. Это очень хорошие люди", - рассказала Александра.
По словам ее дочери, для людей расстелили матрасы вдоль стен, а чтобы не замерзнуть, Виктор построил печку.
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Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
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