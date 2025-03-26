https://ria.ru/20250326/obschestvo-2007339263.html

Мужчина из Казачьей Локни во время оккупации ВСУ помогал одиноким старикам

Мужчина из Казачьей Локни во время оккупации ВСУ помогал одиноким старикам - РИА Новости, 26.03.2025

Мужчина из Казачьей Локни во время оккупации ВСУ помогал одиноким старикам

Мужчина из курского села Казачья Локня во время оккупации ВСУ приютил у себя одиноких стариков и ухаживал за ними с супругой, рассказали РИА Новости его... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T05:07:00+03:00

2025-03-26T05:07:00+03:00

2025-03-26T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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КУРСК, 26 мар - РИА Новости. Мужчина из курского села Казачья Локня во время оккупации ВСУ приютил у себя одиноких стариков и ухаживал за ними с супругой, рассказали РИА Новости его соседки. По словам жительниц Казачьей Локни Ольги и ее матери Александры, которые семь месяцев прожили в оккупации ВСУ, их сосед Виктор и его супруга после нападения украинских военных на Курскую область стали принимать у себя пожилых и одиноких соседей. "Эти люди (Виктор и его супруга – ред.) приютили там всех стариков… он всех собрал у себя, у него там большое помещение (сарай – ред.) было. Все к нему шли, со всего села к нему люди шли, и он всех принимал. Они печку сделали. Жена (Виктора – ред.) готовила с мамой со своей, кормили всех. Это очень хорошие люди", - рассказала Александра. По словам ее дочери, для людей расстелили матрасы вдоль стен, а чтобы не замерзнуть, Виктор построил печку. Ранее Виктор Клюев рассказал РИА Новости, что во время оккупации ВСУ его жена проявляла невероятную смелость: она дожидалась, когда украинские боевики уходили на атаки, и забирала у них тушенку, чтобы накормить односельчан. По словам мужчины, когда в село зашли ВСУ, жители были напуганы, но его жена проявила невероятную смелость. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.

https://ria.ru/20250315/zhitelnitsa-2005169558.html

https://ria.ru/20250314/vsu-2004919219.html

https://ria.ru/20250325/biblija-2007091061.html

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), общество