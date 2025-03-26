Мужчина из Казачьей Локни во время оккупации ВСУ помогал одиноким старикам
Житель Курской области Виктор во время оккупации ВСУ приютил у себя стариков
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭвакуация гражданского населения группой "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
Эвакуация гражданского населения группой "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 26 мар - РИА Новости. Мужчина из курского села Казачья Локня во время оккупации ВСУ приютил у себя одиноких стариков и ухаживал за ними с супругой, рассказали РИА Новости его соседки.
По словам жительниц Казачьей Локни Ольги и ее матери Александры, которые семь месяцев прожили в оккупации ВСУ, их сосед Виктор и его супруга после нападения украинских военных на Курскую область стали принимать у себя пожилых и одиноких соседей.
"Эти люди (Виктор и его супруга – ред.) приютили там всех стариков… он всех собрал у себя, у него там большое помещение (сарай – ред.) было. Все к нему шли, со всего села к нему люди шли, и он всех принимал. Они печку сделали. Жена (Виктора – ред.) готовила с мамой со своей, кормили всех. Это очень хорошие люди", - рассказала Александра.
По словам ее дочери, для людей расстелили матрасы вдоль стен, а чтобы не замерзнуть, Виктор построил печку.
Ранее Виктор Клюев рассказал РИА Новости, что во время оккупации ВСУ его жена проявляла невероятную смелость: она дожидалась, когда украинские боевики уходили на атаки, и забирала у них тушенку, чтобы накормить односельчан. По словам мужчины, когда в село зашли ВСУ, жители были напуганы, но его жена проявила невероятную смелость.
Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.