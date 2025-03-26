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Politico узнала о реакции европейских чиновников на утечку из чата в Signal - РИА Новости, 26.03.2025
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11:03 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/obida-2007369082.html
Politico узнала о реакции европейских чиновников на утечку из чата в Signal
Politico узнала о реакции европейских чиновников на утечку из чата в Signal - РИА Новости, 26.03.2025
Politico узнала о реакции европейских чиновников на утечку из чата в Signal
Чиновники из Евросоюза и Великобритании обиделись на комментарии о Европе, которые были в случайно обнародованном чате американских высокопоставленных... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:03:00+03:00
2025-03-26T11:03:00+03:00
в мире
сша
европа
великобритания
дональд трамп
майк уолтц
евросоюз
ансар алла
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Чиновники из Евросоюза и Великобритании обиделись на комментарии о Европе, которые были в случайно обнародованном чате американских высокопоставленных чиновников перед ударами по Йемену, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников ЕС и Великобритании. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Politico напоминает, что в переписке аккаунт под именем вице-президента США Джей Ди Вэнса заявил, что ему не нравилось " снова спасать Европу" с помощью военной операции для защиты судов, в основном, для того, чтобы "принести пользу европейской торговли". По данным издания, британские и европейские чиновники отреагировали с обидой и злостью на утечку переписки высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа по плана ударов по хуситам. Издание подчеркивает, что в переписке обсуждались способы заставить Европу "компенсировать " США ее военную операцию против хуситов. "Это отрезвляет увидеть, как они (чиновники США- ред.) говорят о Европе, когда думают, что их никто не слушает. Но в то же время это неудивительно... Просто теперь мы видим их рассуждения во всей их недипломатической красе", - рассказал изданию неназванный дипломат из ЕС. Другой европейский дипломат подчеркнул, что доверие между США и Европой на данный момент сломлено. "Сейчас несмотря на красивые дипломатические слова, доверие разрушено. Не может быть альянса без доверия. Думаю, Европе придется больше постараться, потому что у нее нет другого выбора", - подчеркнул неназванный дипломат из ЕС. Неназванный высокопоставленный чиновник ЕС заявил Politico по поводу компенсации Европой операции США против хуситов, что европейцы "пока не получили счета". Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.
https://ria.ru/20250325/uoltts-2007314526.html
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в мире, сша, европа, великобритания, дональд трамп, майк уолтц, евросоюз, ансар алла
В мире, США, Европа, Великобритания, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Евросоюз, Ансар Алла
Politico узнала о реакции европейских чиновников на утечку из чата в Signal

Politico: чиновники ЕС обиделись на комментарии американцев в чате в Signal

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Чиновники из Евросоюза и Великобритании обиделись на комментарии о Европе, которые были в случайно обнародованном чате американских высокопоставленных чиновников перед ударами по Йемену, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников ЕС и Великобритании.
Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Уолтц прокомментировал скандал с чатом
25 марта, 22:44
Politico напоминает, что в переписке аккаунт под именем вице-президента США Джей Ди Вэнса заявил, что ему не нравилось " снова спасать Европу" с помощью военной операции для защиты судов, в основном, для того, чтобы "принести пользу европейской торговли". По данным издания, британские и европейские чиновники отреагировали с обидой и злостью на утечку переписки высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа по плана ударов по хуситам. Издание подчеркивает, что в переписке обсуждались способы заставить Европу "компенсировать " США ее военную операцию против хуситов.
"Это отрезвляет увидеть, как они (чиновники США- ред.) говорят о Европе, когда думают, что их никто не слушает. Но в то же время это неудивительно... Просто теперь мы видим их рассуждения во всей их недипломатической красе", - рассказал изданию неназванный дипломат из ЕС.
Другой европейский дипломат подчеркнул, что доверие между США и Европой на данный момент сломлено.
"Сейчас несмотря на красивые дипломатические слова, доверие разрушено. Не может быть альянса без доверия. Думаю, Европе придется больше постараться, потому что у нее нет другого выбора", - подчеркнул неназванный дипломат из ЕС.
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Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом
Вчера, 02:13
Неназванный высокопоставленный чиновник ЕС заявил Politico по поводу компенсации Европой операции США против хуситов, что европейцы "пока не получили счета".
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.
Джон Рэтклифф - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Глава ЦРУ подтвердил участие в чате высокопоставленных чиновников в Signal
25 марта, 19:23
 
В миреСШАЕвропаВеликобританияДональд ТрампМайк УолтцЕвросоюзАнсар Алла
 
 
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