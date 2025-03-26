https://ria.ru/20250326/obida-2007369082.html

Politico узнала о реакции европейских чиновников на утечку из чата в Signal

Politico узнала о реакции европейских чиновников на утечку из чата в Signal - РИА Новости, 26.03.2025

Politico узнала о реакции европейских чиновников на утечку из чата в Signal

Чиновники из Евросоюза и Великобритании обиделись на комментарии о Европе, которые были в случайно обнародованном чате американских высокопоставленных... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:03:00+03:00

2025-03-26T11:03:00+03:00

2025-03-26T11:03:00+03:00

в мире

сша

европа

великобритания

дональд трамп

майк уолтц

евросоюз

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Чиновники из Евросоюза и Великобритании обиделись на комментарии о Европе, которые были в случайно обнародованном чате американских высокопоставленных чиновников перед ударами по Йемену, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников ЕС и Великобритании. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Politico напоминает, что в переписке аккаунт под именем вице-президента США Джей Ди Вэнса заявил, что ему не нравилось " снова спасать Европу" с помощью военной операции для защиты судов, в основном, для того, чтобы "принести пользу европейской торговли". По данным издания, британские и европейские чиновники отреагировали с обидой и злостью на утечку переписки высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа по плана ударов по хуситам. Издание подчеркивает, что в переписке обсуждались способы заставить Европу "компенсировать " США ее военную операцию против хуситов. "Это отрезвляет увидеть, как они (чиновники США- ред.) говорят о Европе, когда думают, что их никто не слушает. Но в то же время это неудивительно... Просто теперь мы видим их рассуждения во всей их недипломатической красе", - рассказал изданию неназванный дипломат из ЕС. Другой европейский дипломат подчеркнул, что доверие между США и Европой на данный момент сломлено. "Сейчас несмотря на красивые дипломатические слова, доверие разрушено. Не может быть альянса без доверия. Думаю, Европе придется больше постараться, потому что у нее нет другого выбора", - подчеркнул неназванный дипломат из ЕС. Неназванный высокопоставленный чиновник ЕС заявил Politico по поводу компенсации Европой операции США против хуситов, что европейцы "пока не получили счета". Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.

https://ria.ru/20250325/uoltts-2007314526.html

https://ria.ru/20250326/uoltts-2007330234.html

https://ria.ru/20250325/glava-2007285524.html

сша

европа

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, великобритания, дональд трамп, майк уолтц, евросоюз, ансар алла